Ещё
Рецепт дня: Овсяный смузи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: Овсяный смузи 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня прекрасный легкий прохладный смузи, который быстро дает ощущение сытости.
Помимо того что смузи очень вкусный, он еще и невероятно полезный. Главное — готовить его без сахара, сливок и мороженого. Если уж очень хочется, то можно подсластить медом.
Кроме того:
— содержит много витаминов, быстро повышает энергию и тонус человека, укрепляет иммунитет
— после употребления ощущается легкость в теле
— напиток избавляет от стресса и негативных эмоций, его не придется «заедать» еще чем-то, так как содержит достаточную сладость от фруктов
Что понадобится:
— бананы — 1,5 шт.
— мандарин — 1 шт.
— йогурт без вкуса (или нежирный кефир) — 150 г  — вода — 2 ст. л.
— хлопья овсяные — 2 ст. л.
Как готовить:
1. Очистите бананы от кожуры и нарежьте на кусочки.
2. Очистите мандарин, разделите на дольки, освободите от косточек и пленок.
3. Залейте овсяные хлопья горячей водой и оставьте их настояться 10 минут. Далее слейте с них воду.
4. Нарезанные фрукты, хлопья, йогурт и воду поместите в блендер и хорошо взбейте до однородной массы.
ИД «Собеседник»: последние новости
Пять способов стать красивее и моложе с помощью кофе Никита Панфилов уверен, что диеты нужны только женщинам Рецепт дня: Гороховый суп
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»33
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом18
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников15
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение