Рецепт дня: Овсяный смузи 

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня прекрасный легкий прохладный смузи, который быстро дает ощущение сытости.
Помимо того что смузи очень вкусный, он еще и невероятно полезный. Главное — готовить его без сахара, сливок и мороженого. Если уж очень хочется, то можно подсластить медом.
Кроме того:
— содержит много витаминов, быстро повышает энергию и тонус человека, укрепляет иммунитет
— после употребления ощущается легкость в теле
— напиток избавляет от стресса и негативных эмоций, его не придется «заедать» еще чем-то, так как содержит достаточную сладость от фруктов
Что понадобится:
— бананы — 1,5 шт.
— мандарин — 1 шт.
— йогурт без вкуса (или нежирный кефир) — 150 г — вода — 2 ст. л.
— хлопья овсяные — 2 ст. л.
Как готовить:
1. Очистите бананы от кожуры и нарежьте на кусочки.
2. Очистите мандарин, разделите на дольки, освободите от косточек и пленок.
3. Залейте овсяные хлопья горячей водой и оставьте их настояться 10 минут. Далее слейте с них воду.
4. Нарезанные фрукты, хлопья, йогурт и воду поместите в блендер и хорошо взбейте до однородной массы.