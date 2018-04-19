Рецепт дня: Овсяный смузи

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня прекрасный легкий прохладный смузи, который быстро дает ощущение сытости.

Помимо того что смузи очень вкусный, он еще и невероятно полезный. Главное — готовить его без сахара, сливок и мороженого. Если уж очень хочется, то можно подсластить медом.

Кроме того:

— содержит много витаминов, быстро повышает энергию и тонус человека, укрепляет иммунитет

— после употребления ощущается легкость в теле

— напиток избавляет от стресса и негативных эмоций, его не придется «заедать» еще чем-то, так как содержит достаточную сладость от фруктов

Что понадобится:

— бананы — 1,5 шт.

— мандарин — 1 шт.

— йогурт без вкуса (или нежирный кефир) — 150 г — вода — 2 ст. л.

— хлопья овсяные — 2 ст. л.

Как готовить:

1. Очистите бананы от кожуры и нарежьте на кусочки.

2. Очистите мандарин, разделите на дольки, освободите от косточек и пленок.

3. Залейте овсяные хлопья горячей водой и оставьте их настояться 10 минут. Далее слейте с них воду.

4. Нарезанные фрукты, хлопья, йогурт и воду поместите в блендер и хорошо взбейте до однородной массы.