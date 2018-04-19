Тюменские производители открывают ярмарочный сезон в Тарко-Сале

В Тарко-Сале 20 и 21 апреля на площади торгового дома «Русь» пройдет первая в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка тюменских производителей. Организаторы обещают широкий ассортимент мясной, молочной, рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Продукты питания, выращенные и изготовленные собственными руками в экологически чистых районах региона, привезут уже известные и хорошо зарекомендовавшие себя производители юга Тюменской области.

Так, Тобольский гормолзавод вновь порадует таркосалинцев цельномолочной продукцией в ассортименте. Масло сливочное, сыр, масло рапсовое представит на прилавках, как и в прошлом году, Заводоуковский маслозавод. Яйцо птицы и колбасные изделия презентует на ярмарке птицефабрика «Боровская», МПК «Мясная сказка» привезет свинину, говядину и полуфабрикаты, а рыбная продукция в этом году будет представлена ЗАО «Казанская рыба». Жители и гости райцентра также смогут приобрести разнообразную пчеловодческую продукцию, чай, варенье и дикоросы.

Напомним, выездные ярмарки тюменских сельхозпроизводителей проходят на Ямале в рамках соглашения между арктическим регионом и правительством Тюменской области с 2015 года.