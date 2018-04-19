Как провести разгрузочный день: советы и рекомендации

Каждая из нас рано или поздно задумывается над своим рационом. Миллионы женщин в погоне за стройной фигурой вынуждены сидеть на строжайших диетах, подсчитывать каждую съеденную калорию и испытывает муки совести после съеденной конфеты. Все мы мечтаем об идеальной фигуре, хотим быть здоровыми и красивыми. Но для этого не обязательно издеваться над собой, доводя себя до нервного истощения постоянными подсчетами лишних граммов. Необходимо просто соблюдать правильный режим питания и устраивать, по крайней мере, один разгрузочный день в неделю. Правила проведения разгрузочных дней просты, вы скинете пару лишних килограмм уже через два — три месяца. МедикФорум собрал советы по проведению разгрузочных дней. Диетологи советуют проводить разгрузочные дни систематически и четко по правилам. Если же делать это раз через раз, результата вы не дождетесь, а лишняя встряска организма может только навредить. Поэтому если вы устраиваете разгрузочные дни, делайте это регулярно. Разгрузочные дни бывают двух видов: на углеводной и белковой основе. Так, вы можете выбирать продукты согласно вашим вкусовым предпочтениям и привнести разнообразие. Когда и как проводить разгрузочный день вы решаете сами. Только помните, что необходимо придерживаться системности. То есть выберете один день в неделю и только в этот день проводите разгрузочный день. Но самое главное — это психологический настрой. Не следует делать это через силу. Ниже мы расскажем вам о нескольких вариантах разгрузочных дней. Выберете наиболее подходящий для вас. Можно попробовать сначала один, затем другой. Можно чередовать. В общем, подходите творчески к процессу. Вот простые варианты разгрузочных дней, которые можно проводить без особых затрат. В летний сезон наиболее популярными стали огуречные разгрузочные дни. Благодаря огурцам вы сможете потерять лишнюю жидкость, которая накопилась в тканях, избавитесь от лишних килограмм, улучшите самочувствие. В такой день вы можете съесть от одного до двух килограмм свежих огурцов, при этом разделив их на пять или шесть приемов. Обязательно необходимо помнить о водном режиме. Ограничивая себя в еде, никогда не ограничивайте себя в воде. Норма потребления воды: 1,5-2 литра на день. Это может быть минеральная вода без газа, зеленый чай без сахара. После такого дня вы можете потерять от нескольких сотен грамм до килограмма. Самыми распространенными стали разгрузочные дни на кефире или йогурте. С помощью кисломолочных продуктов вы сможете почистить кишечник и оздоровить желудочно-кишечный тракт в целом. Вы можете использовать 1-2,5 процентный кефир или йогурт. Обезжиренный брать не стоит, его эффективность будет минимальной. В день можно выпивать до 1,5 литров кефира. Водный режим, как и в предыдущем варианте. Если вы испытываете сильный дискомфорт, то можно съесть немного мюслей или сухофруктов. Еще один вариант разгрузочного дня — день на капусте. Благодаря множеству видов этого овоща, вы сможете разнообразить свое меню. Капуста благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает избавиться от шлаков и лишней жидкости. Вы можете приготовить тушеную капусту и разделить ее на несколько порций. Также можно использовать сырую белокочанную и пекинскую капусту, приготовить суп из брюссельской капусты. Все зависит от ваших предпочтений и фантазии. Прежде чем устраивать разгрузочный день, вам лучше посетить врача-диетолога. Специалист поможет вам подобрать правильные продукты и оценит способность вашего организма перенести такую встряску. Подходите с умом к подобным процедурам и будьте здоровы. Польза разгрузочных дней, если проводить их грамотно, неоценима. Они позволят не только сохранить фигуру стройной, но и поддержать организм здоровым, поскольку позволят очистить организм от вредных веществ и дадут отдохнуть органам пищеварения, что может быть особенно полезно после праздников, когда пищеварительная система вынуждена работать на максимуме. Ранее диетологи рассказали, как провести разгрузочный день на одних только овощах.