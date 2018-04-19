Экстракт ягод годжи и его польза для организма

Согласно легенде, в одном древнем тибетском монастыре был чудесный колодец. Монахи, черпавшие из него воду, долго оставались молодыми, имели хорошее зрение, здоровые зубы и ровный цвет лица. Дело было в том, что над срубом колодца склонялись ветви целебного кустарника годжи. Каждый год множество плодов падало с веток в воду, постепенно образуя тот самый чудодейственный экстракт здоровья и долголетия, который и оказывал на людей столь выраженное влияние. Необычным растением заинтересовались ученые. Исследование состава ягод годжи (Lycium Barbarum, Goji berries), выявило присутствие большого числа биологически активных компонентов, в том числе довольно редких и сильнодействующих. МедикФорум собрал данные о том, чем же полезны эти ягоды и какие в них есть полезные вещества. Польза ягод годжи связана с тем, что они содержат несколько незаменимых полисахаридов, имеющих высокую противораковую активность, а также общеизвестные мощные антиоксиданты:

Витамин С. В плодах годжи его в 20 раз больше, чем в клюкве, в 500 раз больше, чем в апельсинах.

Каротиноиды — зеаксантин и бетакаротин. Количество зеаксантина в Goji превышает все известные рекорды.

Фенольные смолы. Входят в состав кожуры ягод.

На Ближнем Востоке ягода годжи считалась ценной пищевой добавкой еще 6000 лет назад. Ее использовали практически во всех блюдах — супах, салатах, травяных чаях. Сегодня на основе тибетского барбариса создано немало экстрактов — настоящих эликсиров здоровья и молодости. Вытяжки из ягод годжи принято использовать при следующих заболеваниях:

Ожирение.

Ослабленное зрение.

Сахарный диабет.

Мигрень, расстройства памяти, старческое слабоумие.

Депрессивные состояния.

Хронические ангины, риниты, отиты.

Болезни желудочно-кишечного тракта.

Некоторые также рекомендуют использовать ягоды годжи при окнологии. Польза ягод в этом случае не доказана, но они могут поддерживать иммунитет как природный источник витаминов и полезных веществ. Соки, отвары и настои из Lycium Barbarum на Востоке называют «супружеским вином». Вытяжка из плодов резко усиливает мужское и женское либидо, излечивает импотенцию, стимулирует выработку сперматозоидов. Восточные знахари знали об этом и предупреждали своих пациентов, что во время вынужденного воздержания экстракт из ягод годжи запрещен к употреблению. Так же есть много рецептов блюд из этих ягод. Целебные свойства тибетского барбариса широко используются в косметологии. Эликсир из ягод добавляют в кремы, лосьоны, шампуни, маски, бальзамы. Такие средства становятся универсальными для любых типов кожи и волос. Результат использования косметических продуктов с экстрактом Lycium Barbarum всегда индивидуален. Однако, принято считать, что ягоды годжи помогают справиться с косметическими проблемами, такими как:

Защита кожи от негативного воздействия экологических факторов, повреждений клеточной ДНК.

Предотвращение признаков старения и увядания.

Увлажнение и тонизирование кожи, ускорение восстановительных процессов.

Укрепление волосяных луковиц.

Ягодные вытяжки вводят в состав антицеллюлитных, жиросжигающих и anti-age кремов. Также можно создавать домашние лосьоны на их основе, которые будут не менее полезны, чем магазинные составы. Кроме прямого воздействия на жировые отложения, такие средства стимулируют кожный иммунитет. Абсорбенты для детоксикации дермы, обогащенные экстрактом Goji, резко повышают клеточный энергообмен и выводят шлаки даже из глубоких слоев кожи. Широко применяется ягода годжи в сыворотках и тониках для регенерации поврежденной кожи. С их помощью успешно лечатся различные шелушения, угревая сыпь и шрамы от нее. Регулярное использование препаратов с включением вытяжек из годжи осветляет пигментированные участки кожного покрова, выравнивает цвет лица, устраняет мелкие морщинки. В заключение. Применение экстрактов из тибетской ягоды считается новой прогрессивной волной, как в косметологии, так и в восстановлении жизненно важных функций организма. Воздействие этого природного эликсира трудно переоценить: употребление плодов годжи замедляет старение, повышает энергию и качество жизни современного человека. Ранее сообщалось, как ягоды годжи полезны для спортивного питания.