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Плавленые сырки полезнее твердого сыра
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Плавленые сырки полезнее твердого сыра 

МедикФорум 53 минуты назад
Фото: МедикФорум
Плавленый сырок, если он качественно сделан, может быть полезнее твердого сыра, заявили эксперты в области питания.
«Плавленый сыр полезен при условии, что продукт отличается высоким качеством», — приводится мнение диетологов в журнале Healthy style.
Ученые заявили, что качественный плавленый сыр является источником витаминов группы В, а также витаминов А и Е, минералов — фосфора, кальция. Все эти нутриенты необходимы организму для поддержания здоровья волос, ногтей и кожи. Белок казеин, присутствующий в составе такого сыра, содержит много аминокислот, важнейших для мышц и мозга.
«Плавленый сыр не просто не вреден, но даже может быть полезнее обычного сыра. Плавленый сыр лучше усваивается, и в нем меньше холестерина», — констатировали исследователи.
Качественный плавленый сыр отличает минимальное содержание добавок. Его главный недостаток — высокое содержание натрия. Поэтому употребление такого сыра должно тщательно контролироваться людьми с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ранее МедикФорум писал о том, что свежие фрукты и овощи в апреле могут быть очень опасными по целому ряду причин.
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