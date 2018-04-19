Мур-мур: 11 лайфхаков для владельцев котов и кошек

Родителей не выбирают, а вот друзей — вполне. А особенно тех, кто становится полноценными членами семьи. Кто из нас не умиляется милым котикам и кошечкам? Если у тебя дома есть домашний питомец, мы расскажем, как сделать его жизнь комфортнее.

Туалет для кошек. Чтобы избавиться от неприятного запаха из кошачьего туалета, нужно добавить в него сухих листьев зеленого чая.

Кошачья шерсть. Чтобы легко собирать кошачью шерсть, надевай резиновые перчатки.

Когтеточка своими руками. Просто обмотай ножки стула или табуретки тонкой веревкой, чтобы получить когтеточку.

Самодельный спрей, чтобы избавиться от блох. Тебе понадобятся: бутылка с пульверизатором, 2 стакана воды, 2 столовые ложки лещины виргинской (без спирта), 1 лимон, пучок свежей лаванды или 1 столовая ложка сушеной лаванды, 1 кастрюля, сито. Положи все ингредиенты, кроме лещины виргинской, в кастрюлю. Прокипяти на медленном огне полчаса. Когда всё остынет, процеди жидкость через сито. Добавь в жидкость лещины виргинской и смесь налей в бутылку с пульверизатором. Аккуратно обрызгай шерсть животного и немного помассируй, чтобы втереть.

Средство для мебели, чтобы кошка ее не портила. Тебе понадобится бутылка с пульверизатором, 2 капли средства для мытья посуды (желательно прозрачного), эфирное масло лимона, эфирное масло эвкалипта, вода. Сначала наполни бутылку водой на 3/4. Добавь пару капель средства для мытья посуды. Добавь 10 капель эфирных масел лимона и эвкалипта, хорошо взболтай раствор. Просто обрызгай те места, где бы тебе не хотелось видеть кошку.

Защитить вазоны с цветами. Поскольку многие коты предпочитают использовать цветочные горшки вместо лотка, предлагаем защитить твои вазоны. Просто воткни в почву множество зубочисток. Такое препятствие придется коту не по вкусу.

Лайфхак с миской. Если кошка ест слишком быстро — насыпай корм в плоскую миску или тарелку. Тогда у кошки создается впечатление, что еды больше, и она не так торопится.

Облегчить купание кота. Не секрет, что коты зачастую не любят купаться. Чтобы облегчить этот процесс, питомца следует купать не в ванной, а в раковине — там намылить кота и удержать намного легче. К тому же кошки ведут себя спокойнее, когда хозяин находится на близком расстоянии, а не нависает сверху.

Разматывание туалетной бумаги. Если кошка постоянно разматывает рулон туалетной бумаги, просто затыкай его кончик внутрь рулона — без него кошка потеряет к бумаге интерес.

Лайфхак от линьки. Если пару раз в день расчесывать кошку в течение одной-двух минут, большая часть проблем с шерстью в доме будет решена.

Самое любимое развлечение для домашнего любимца. Конечно же, это банальная коробка. Какие бы игрушки и домики ты бы ни покупала, кот все равно всегда выберет коробку:)

Читайте нас ВКонтакте