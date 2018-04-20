Доказано наукой, или полезные свойства кофе

Кофе вызывает массу споров по поводу своих свойств, но ученые смогли опровергнуть некоторые устоявшиеся заблуждения об этом напитке. Например, умеренное употребление кофе помогает омолодить кожу и даже обеспечить защиту от сердечно-сосудистых недугов.

Сердце

Слишком большое количество кофе за день действительно может негативно повлиять на здоровье человека, однако австралийские ученые доказали, что даже ежедневное употребление этого напитка не наносит вреда активности сердечно-сосудистой системы. Доказано, что люди, которые в течение дня поглощают порядка 3-5 чашек кофе, почти втрое реже страдают от проблем с сердцем, нежели те, кто предпочитает другие напитки.

Онкология

В прошлом веке ученые предполагали, что кофе провоцирует возникновение раковых заболеваний, но современные исследования полностью развенчали этот миф. Итальянские эксперты доказали, что умеренный и регулярный прием кофеина положительно влияет на молочную и предстательную железы, в частности, предотвращают развитие рака этих органов.

Суставы

Оказывается, кофе помогает предотвратить развитие подагры, поскольку в состоянии улучшать метаболизм, что было доказано специалистами, представляющими Гарвардскую школу медицины. Также регулярное наличие в рационе кофеина содействуют снижению рисков образования в желчном пузыре камней.

Омоложение

Благодаря содержащимся в кофе антиоксидантам этот напиток помогает в процессе омоложения клеток организма. Корейские ученые также доказали, что экстракт на основе кофе, который можно приготовить даже дома, оказывается полезен при желании избавиться от морщин или замедлить процесс потери коллагена и жидкости.

Диабет

Ученые Дании в ходе ряда организованных работ нашли подтверждение тому, что страсть к кофе практически никак не влияет на риск развития у индивида сахарного диабета II типа. Молекулы кафестола, которые содержатся в этом напитке, повышают содержание инсулина в поджелудочной железе, что происходит в момент воздействия глюкозы, и успешно нейтрализуют негативное влияние.

Сила

Пить кофе полезно даже в пожилом возрасте, потому что этот напиток заметно повышает мышечную силу. Благодаря этому в старшем возрасте, когда организм работает не так активно, как в молодости, можно заметно улучшить защиту костей от переломов.

Жизнь

Группа ученых, представляющих разные научные центры, инициировали масштабное исследование, нацеленное на изучение продолжительности жизни любителей кофе и тех, кто не пьет этот напиток. Оказалось, что те, кто включал кофеин в рацион на регулярной основе, умирали от разнообразных болезней заметно реже.