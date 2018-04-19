15 способов спастись от самой страшной головной боли

Нет, вопрос «нечего надеть» мы обсудим в другой раз. Поговорим о настоящих мигренях.

У них может быть масса причин, из которых многие до сих пор не изучены до конца. И если вам не помогают лекарства, то вот еще 15 простых решений, которые облегчат состояние.

Когда голова раскалывается, любой способ облегчить боль уместен, не правда ли?

1. Пейте воду. Это звучит слишком просто, но многие головные боли вызваны обезвоживанием.

2. Массируйте голову. Особенно область большого затылочного нерва (задняя часть головы у основания черепа), это помогает.

3. Сильно сдавите и помассируйте «перепонку» между большим и указательным пальцем руки. Массируйте одну минуту, затем сделайте то же самое на другой руке.

4. Растяните мышцы. Головные боли часто вызваны напряжением мышц, особенно мышц шеи. Повытягивайте шею как жираф, покрутите головой медленно и до крайних положений, это может помочь.

5. Ешьте арбуз. Да, если головная боль вызвана обезвоживанием, вам стоит не только пить воду, но и есть насыщенные водой продукты.

6. Мятное масло. Масло пяты перечной нанесите на виски, лоб и с задней стороны нижней челюсти. Это дает приток крови, облегчающий головную боль.

7. Дышите глубоко. От боли ваше тело напрягается. Глубокое дыхание помогает расслабить мышцы и может немного облегчить состояние.

8. Выпейте чашку кофе. Головные боли часто бывают вызваны расширением кровеносных сосудов. Кофеин, содержащийся в кофе, сужает их. И, мы вам этого не говорили, но если вы и так курильщик — сигарета оказывает схожий эффект. Только, ради бога, начинать курить ради обезболивания не стоит. Проблем будет только больше.

9. Сделайте укусный напиток. Возьмите две столовых ложки натурального яблочного уксуса и немного меда. Размешайте в стакане воды. Это может восстановить кислотно-щелочной баланс организма и снять боль. Не употребляйте натощак.

10. Зажмите карандаш между зубами, но не грызите его, а только слегка сжимайте. Это расслабляет мышцы челюсти, которые могут своим напряжением вызывать головную боль.

11. Пейте имбирный чай. Имбирь обладает легким обезболивающим действием и усиливает кровообращение.

12. Прикладывайте лед к вискам. Это самое тонкое место нашего черепа. Таким способом можно немного охладить кровь, идущую к мозгу и немного снять напряжение.

13. Примите горячий душ. Пустите воду на заднюю часть шеи, это снимет мышечное напряжение.

14. Ешьте что-то острое. Используйте красный жгучий перец в любом виде: соусе табаско, порошке, кусочками. Капсаицин способен обезболивать и даже вызывать легкую эйфорию.

15. Медитируйте. Сосредоточившись на чем-либо, кроме вашей боли, вы можете обнаружить, что она прошла.