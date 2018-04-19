Каким способом опасно менять масло в моторе

Когда приходит время менять масло в силовом агрегате, перед любым автовладельцем встает выбор не только между сортами и брендами смазочного материала, но и между способами его замены — «экспресс» или традиционным.

Одно время пункты экспресс-замены моторного масла попадались чуть ли не на каждом углу. К нынешнему времени их осталось относительно немного, но, раз они есть, значит, кто-то пользуется их услугами. Полезно ли для мотора и кошелька автовладельца прибегать к такому методу обслуживания личного авто? Напомним, что метод экспресс-замены масла заключается в том, что отработавшую свое жидкость не сливают через отверстие в картере мотора, а отсасывают с помощью специального вакуумного устройства через ту трубку, в которой штатно расположен контрольный масляный щуп. Его вытаскивают и вместо него засовывают в недра двигателя шланг, подсоединенный к «маслососу».

Все содержимое картера в считаные минуты перекачивается в бак для отработанного масла. Далее меняется фильтр системы смазки, заливается новое масло — вот и весь «экспресс». Среди плюсов процедуры называют скорость операции, отсутствие необходимости поднимать машину на подъемник или эстакаду и чистоту процедуры. Но дело в том, что далеко не у всех моторов участок дна масляного картера под щупом является самой низкой точкой — а ведь именно там скапливаются остатки старой смазки. Таким образом, далеко не всегда экспресс-замена может гарантировать минимальное количество старой жидкости в новом масле. В дальнейшем это неизбежно ухудшит рабочие характеристики и долговечность смазки в моторе, что однозначно и значительно снизит его ресурс.

У экспресс-замены масла есть еще один неоднозначный аспект — уже не вполне технического свойства. При среднем ценнике в 400–500 рублей добиться рентабельности этой процедуры сложновато. Поэтому многие, если не большинство, СТО предпочитают навязывать клиентам «бесплатную замену» в случае приобретения у них масла определенной марки. Подобный «сервис» устроить может далеко не всех. Тогда в запасе у ушлых «экспресс-масленщиков» имеется еще один «маркетинговый» прием. Дело в том, что экспресс-замена масла, как правило, лишь одна из услуг, оказываемых СТО. А потому ее работники порой скатываются на откровенно нечистоплотные способы «ведения бизнеса».

Стоит водителю машины чуть отвлечься от наблюдения за сменой масла, как работник тайком брызгает немного «отработки» на мотор или на защиту картера и немедленно заявляет хозяину авто, что транспорт следует немедленно и серьезно ремонтировать, потому что «сальник течет», «прокладку пробило» и т.п. Причем ремонт хозяину настоятельно рекомендуется делать немедленно, прямо на соседнем подъемнике, который (какое счастливое совпадение!) в данный момент как раз пустует…

Справедливости ради заметим, что подобный «развод» может случиться при посещении любого другого СТО, но в случае экспресс-замены масла он особенно вероятен. По этим причинам, собственно, и стоит отдать предпочтение старому доброму способу — на подъемнике, путем слива через отверстие в картере.

Источник