Акциз на сладкие напитки: опыт других стран

Министерство здравоохранения Российской федерации предложило ввести акциз на напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров. Данная инициатива не является инновационной — в некоторых странах мира «сладкий акциз» введен уже давно.

К сладким напиткам с высоким содержанием простых сахаров относятся не только популярные газированные напитки. Это и соки, которые позиционируются как здоровые и полезные продукты. Например, в яблочном соке, который считается самым «натуральным» соком среди всех, содержится 10–12 граммов сахара на 100 миллилитров, что в пересчете на стакан 250 миллилитров составляет шесть ложек чистого сахара.

Опыт по борьбе с чрезмерным употреблением сахара во всем мире заключается не только в организации различных акций со знаменитостями, но и во введении «сладких акцизов». Например, в одном из штатов США такую меру приняли еще в 1951 году. Подобные акцизы введены во Вьетнаме, Мексике, а в апреле 2018 года и в Великобритании.

Опыт других стран показывает, что введение подобных налогов не всегда положительно влияет как на состояние здоровья нации, так и на экономическую составляющую. Например, в США повышение стоимости безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара не уменьшило количество людей с избыточным весом. Оно, наоборот, продолжает расти.

По оценкам Центрального института экономики и менеджмента правительства Вьетнама, 10%-ный акциз на газированные напитки в этой стране привел к дополнительным поступлениям в бюджет 8,46 миллиона долларов и одновременно суммарным потерям в экономике на сумму 52,6 миллиона долларов.

По расчетам правительства Филиппин, в случае введения подобных акцизов, доходы страны от рынка сладких напитков упадут в семь раз. Некоторые страны, например, Замбия и Дания были вынуждены отменить акциз на сладкие напитки

из-за экономических потерь. В Мексике практически все бремя пало на беднейшие слои населения. Около 30 тысяч маленьких магазинчиков были вынуждены закрыться, поскольку около 50% их ассортимента попало под этот налог. Примерно 600 тысяч семей остались без средств к существованию.

Как видно из международного опыта, введение подобного акциза пока не принесло ничего, кроме экономических проблем. Население стран не начало внезапно оздоравливаться. Бюджеты стран, на первый взгляд, пополнились за счет дополнительных налогов, но при этом экономики понесли материальные потери за счет сокращения потребления.