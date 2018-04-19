Пальмовое масло: мифы и реальность

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ В соцсетях бурно обсуждают публикацию одной журналистки. Она съездила в Европу в командировку, вернулась оттуда с чемоданом сыра и сливочного масла и рассказала об этом в фейсбуке — мол, дивитесь, люди добрые, какая я хозяюшка, в трудную для России годину кормлю свою семью настоящими продуктами. Читатели отчего-то не умилились и не стали хвалить запасливую журналистку. Кто-то иронизировал, кто-то просто удивлялся. Та в ответ написала гневный пост: мол, да, я езжу в Европу за сыром, а вы травитесь сырным продуктом с пальмовым маслом, а еще я покупаю настоящие деревенские яйца и молоко, пока вы пьете непонятную порошковую субстанцию и едите сомнительные дешевые яйца из супермаркета. Финальным аргументом в пользу собственной правоты было то, что она-де каждый день угощает своих собак кусочком дор блю или бри, а это значит, что ее четвероногие друзья питаются куда лучше, чем большая часть сирого и убогого населения нашей страны.

Всяк не прочь ощутить собственное превосходство над подписчиками, и чем их больше, тем нестерпимей соблазн. Так появляются удивительные истории о собаках, которые побеждают сначала на выставках, а потом и на детских олимпиадах по математике, пока, наконец, не получают Нобелевскую премию за революционное открытие в нейробиологии — и все благодаря кусочку превосходного дор блю из Европы. Оставим правдивость этих сообщений на совести у авторов, ибо они не представляют практической ценности.

Куда интереснее вопрос: действительно ли пальмовое масло является виновником всех бед со здоровьем?

Вспоминаем химию

Пальмовое масло — растительный продукт, который содержит преимущественно насыщенные жиры. Сырье из плодов масличной пальмы подвергают промышленной переработке. В результате получается рафинированное масло, по своим химическим свойствам близкое к сливочному и кокосовому. Пальмовое масло имеет более высокую температуру плавления, чем кокосовое. А еще оно значительно дешевле и не имеет характерного сладковатого запаха кокосовой стружки. В остальном пальмовое масло не так уж существенно отличается от остальных растительных насыщенных жиров.

Аргументы против пальмового масла

Если спросить любого человека, далекого от науки, полезно ли пальмовое масло, он с уверенностью ответит «нет». При этом единственным аргументом в пользу «виновности» будет то, что на полках российских супермаркетов лежит множество разновидностей сырных фальсификатов, и это продукты с добавлением пальмового масла. А дальше начинаются разнообразные домыслы, будто пальмовое масло — это канцероген, и что оно содержит трансжиры, и что от него случаются инфаркты и инсульты.

На самом деле пальмовое масло «виновно» лишь в том, что продукты с его добавлением отличаются на редкость дрянным вкусом. А еще — дешевы в производстве. Это сыр, который похож на сыр лишь внешне, а на вкус напоминает замазку. Это ужасно приторное печенье. Это батончики «для спортивного питания», которые содержат глюкозно-фруктозный сироп, горстку прогорклых орехов и крахмал. Впрочем, в отвратительных вкусовых качествах виновато даже не пальмовое масло, а стремление производителя удешевить производство. Само масло не имеет яркого вкуса или запаха.

То, что называется сыром, готовится из молока. А то, что готовится из пальмового масла, фекалий и веток, сыром назвать нельзя. Однако это не значит, что именно пальмовое масло в составе подобных продуктов является страшным ядом. Куда вреднее этого ингредиента аллергенные красители, огромное количество соли, сахара и бог весть чего еще, о чем вам никогда не расскажут на этикетке.

Аргументы в пользу пальмового масла

Попытки разузнать, чем же может навредить здоровью пальмовое масло, открывают много любопытной информации. Например, этот продукт содержит каротиноиды, токоферолы, фосфолипиды и коэнзим Q10 (скорее всего, речь идет о нерафинированном пальмовом масле). В переводе на русский это означает, что масло содержит очень полезные вещества, которые могут благотворно влиять на устойчивость клеток организма к повреждениям, поддерживают красоту и молодость.

Также исследования показывают, что регулярное употребление пальмового масла не влияет на статистику инсультов и инфарктов. Впрочем, не торопитесь в магазин, чтобы купить немного фальсифицированного сыра и упаковку приторных шоколадных батончиков: во-первых, все перечисленные выше прекрасные и полезные составляющие можно найти в горсти семечек подсолнечника, а во-вторых, вся польза продукта сводится на нет огромным количеством сахара, соли, ароматизаторов и прочего «добра».

Впечатлительная журналистка была отчасти права, покупая жирный деревенский творог и поедая деревенские яйца на завтрак. Насыщенные жиры реабилитированы научными исследованиями, и врачи более не рекомендуют полностью «обезжиривать» свой рацион. Поэтому и молочные продукты, и яйца, и разнообразные масла, и даже немного жирного мяса — вполне подходящие продукты для сбалансированного питания. Впрочем, дьявол кроется в деталях.

О пользе баланса

Если есть сыр на завтрак, яйца на обед и свинину на ужин, у вас будут проблемы. Даже если это сыр из Европы, яйца из-под знакомой вам лично курицы и свинина, которую доставили час назад прямо из экологически чистого района Абхазии. Потому что «органические» продукты или отсутствие пальмового масла — далеко не единственное условие сбалансированного рациона, о чем позабыла уважаемая журналистка «с чемоданом сыра из Европы». Человеку нужна клетчатка — овощи и фрукты. А еще другие продукты: например, крупы, бобовые, рыба.

Пальмовое масло и трансжиры: есть ли связь?

Пальмовое масло не содержит трансжиров, о которых в негативном ключе упоминают Всемирная организация здравоохранения и FDA (последняя даже обязала американских производителей указывать на упаковке продуктов, что они содержат трансжиры). Трансжиры вообще такая штука, которая почти не встречается в природе в естественном виде: они получаются путем гидрогенизации разнообразных масел в промышленных условиях, а еще содержатся в небольшом количестве в бараньем жире (при этом исследователи всегда акцентируют внимание потребителей, что опасны только «искусственные» трансжиры). Иными словами, трансжиры можно найти в чипсах, конфетах, выпечке, бургерах и прочем фастфуде. А в пальмовом масле их нет.

В истерическом поиске фальсификатов везде, где только можно, проблема трансжиров как-то забывается. А ведь изначально пальмовое масло было предложено как более здоровая альтернатива трансжирам, регулярное употребление которых доказанно повышает риски сахарного диабета 2-го типа, инсультов и инфарктов. Но отчего-то журналистов волнует проблема фальсификации сыров, а проблема неосведомленности огромного количества людей о том, что шоколадные батончики, сухарики, чипсы или их любимый пирожок из сети фастфудов ежедневно поставляют в их организм порцию «плохого» жира и приближают их к болезням, игнорируется.

ВОЗ и FDA рекомендуют совсем убрать их из рациона (для сравнения: суточная норма добавленного сахара, по мнению ВОЗ, составляет около 5–6 чайных ложек; насыщенные жиры не ограничиваются вовсе, но с пояснением, что ненасыщенные жиры все же предпочтительнее), потому что они «не входят в состав здорового рациона» и предполагается, что нет безопасного для организма количества трансжиров.

Правда, ложь и немного маркетинга

Популярность кокосового масла и всеобщая любовь сторонников здорового образа жизни к этому продукту выглядят несколько курьезно, учитывая, что по химической структуре кокосовое масло очень близко к пальмовому. Похоже, это очень показательная история о возможностях маркетинга: кокосовое масло стоит в несколько раз дороже пальмового и позиционируется как уникальный косметический и диетический продукт, в то время как пальмовое масло является синонимом нищеты, неосведомленности о вопросах здоровья и жадности представителей пищевой промышленности.

По факту же нерафинированное кокосовое масло просто вкуснее. И имеет более выраженный аромат.

Какие выводы?

Жиры нужны вашему организму. Это могут быть нерафинированное растительное масло или сливочное масло, кусочек баранины, яйцо, пара ложек сметаны или порция творога. Ненасыщенные жиры (кунжутное, рапсовое, оливковое масла) предпочтительнее насыщенных (жирное мясо, сливочное масло, масло гхи, пальмовое и кокосовое масла). А вот трансжиры, которые содержатся почти в любой еде, произведенной промышленным способом, опасны для здоровья.

Во всем нужен разумный баланс. Как бы ни были оптимистичны результаты исследований о пользе насыщенных жиров, нужно понимать, что рацион, состоящий только из масла, яиц и творога, не самый сбалансированный. Поэтому нужно разбавлять «деревенскую» диету фруктами и овощами.

Полезная еда есть не только в Европе. Сбалансированный рацион можно организовать, посетив соседний супермаркет. Секрет в том, чтобы использовать минимум обработанных продуктов и готовить самостоятельно. Полуфабрикаты, «магазинные» десерты и готовые салаты содержат бездну сахара, соли и трансжиров. Самостоятельно приготовленный салат из овощей и кусочек рыбы, или домашние сырники, или «мороженое» из банана и клубники — все это вполне доступно, просто в приготовлении и полезно. Консервантами и антисептиками, которыми обрабатывают фрукты для транспортировки в Россию, а также возможным наличием в твороге пальмового масла или, к примеру, страшно вредного марганца в морской рыбе можно пренебречь.

Поэтому самое разумное, что можно сделать, — это обратить внимание на количество овощей, фруктов и цельных злаков в рационе. То есть просто сделать выбор между апельсином и апельсиновым кексом из ближайшего супермаркета со сроком годности пять лет в пользу первого, вместо того чтобы повышать свой уровень тревожности поиском пальмового масла и фальсификатов на полках магазинов. Или испечь апельсиновый кекс самостоятельно, добавив в него столько сахара, сколько считаете нужным.

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