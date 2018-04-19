Что будет от передозировки кофе

Любите ли вы кофе так, как любит его… А, впрочем, много кто не представляет свою жизнь без этого чудесного напитка. Открытие кофе относят примерно к 850 году нашей эры. Однако признали его много столетий спустя.

Сначала сырые кофейные ягоды употребляли как тонизирующее средство. Уже потом на территории современного Йемена стали готовить напиток, в основе которого была зрелая высушенная мякоть кофейного плода.

В России кофе появился при царе Алексее Михайловиче: его использовали как средство от целого ряда недугов. Непосредственно питье кофе относится уже скорее к эпохе Петра I — известного реформатора и любителя новшеств. Причем, как утверждают некоторые историки, император чуть ли не насильно поил им приближенных.

И тут мы подошли к самому интересному: может ли произойти передозировка кофе? Что будет, если пить только его?