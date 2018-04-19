Ещё
Что будет от передозировки кофе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет от передозировки кофе 

Naked-Science.ru 44 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Любите ли вы кофе так, как любит его… А, впрочем, много кто не представляет свою жизнь без этого чудесного напитка. Открытие кофе относят примерно к 850 году нашей эры. Однако признали его много столетий спустя.
Сначала сырые кофейные ягоды употребляли как тонизирующее средство. Уже потом на территории современного Йемена стали готовить напиток, в основе которого была зрелая высушенная мякоть кофейного плода.
В России кофе появился при царе Алексее Михайловиче: его использовали как средство от целого ряда недугов. Непосредственно питье кофе относится уже скорее к эпохе Петра I — известного реформатора и любителя новшеств. Причем, как утверждают некоторые историки, император чуть ли не насильно поил им приближенных.
И тут мы подошли к самому интересному: может ли произойти передозировка кофе? Что будет, если пить только его?
Naked-Science.ru: последние новости
Низкие школьные оценки повысили риск суицида во взрослом возрасте Психологи выяснили, почему одни дети читают больше, чем другие Создан «умный» пластырь для контроля уровня сахара без использования крови
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные фото знаменитостей2
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом23
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»44
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение