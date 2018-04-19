Тушим пожар содой: походные советы опытных туристов

В любом походе есть элемент риска. Лучше подготовиться к чрезвычайной ситуации заранее и знать, как защитить себя от возможных неприятностей. Опытные походники умеют использовать даже самые ординарные вещи так, что они превращаются в настоящие инструменты выживальщика.

Капроновые колготки

Прочные капроновые колготки прекрасно подойдут в качестве защиты от комаров и клещей. Из одной пары можно сделать что-то вроде майки с длинным рукавом (достаточно прорезать отверстие для головы), другую можно надеть на ноги.

Пакет против холода

Обычные мусорные мешки для мусора помогут сохранить тепло в холодную или ветреную погоду. Главное, обернуть полиэтилен плотно, чтобы ветер не проникал под защиту. Наденьте сверху одежду и вы очень быстро согреетесь.

Сода и огонь

Пищевая сода в походе незаменима. Во-первых, раствором (ложка соды на литр воды), можно промыть овощи. Во-вторых, содой же очень просто потушить небольшой очаг пожара.

Яблочный уксус

Ожоги первой и даже второй степени отчасти можно купировать яблочным уксусом. Главное, развести его с водой правильно — пропорция 1:4. Яблочный уксус ускоряет регенерацию тканей и успокаивает боль.

Классическая изолента

Для изоленты в любом походе дело найдется. Кроме всего прочего, обычной изолентой вполне можно пользоваться как лейкопластырем. Повесьте пару лент изоленты под потолком палатки и у вас готова простая, но довольно эффективная липучка против насекомых.

Спасжилет из носков

Тонущему человеку пригодиться любое подспорье, чтобы продержаться на воде до прибытия помощи. Если под рукой больше ничего нет, снимайте носки и набивайте их ветками, поплотнее. Кидайте импровизированный поплавок в воду — долго он не протянет, но необходимую передышку обеспечит.

Фильтрация воды

По возможности лучше использовать более надежные способы отфильтровать грязную воду, но иногда других вариантов просто не бывает. Проще всего соорудить импровизированный фильтр будет из ваты и пластиковой бутылки. Разрежьте бутылку пополам, проложите ватой горлышко и медленно заливайте воду.

Чипсы вместо топлива

Никак не удается разжечь костер? Попробуйте использовать чипсы в качестве растопки. Даже самые натуральные чипсы содержат огромное количество масла и горят лучше спичек.