Основные ошибки приготовления маринада и способы их избежать

Каждый вид мяса требует определенного подхода в приготовлении. Премиальным отрубам вроде рибая, филе миньона и стриплойна не нужны сложные приправы. Чтобы их приготовить, достаточно пары капель хорошего масла, щепотки-другой соли и свежемолотого перца и раскаленный гриль. При работе с альтернативными частями таким минимальным набором специй уже не обойтись.

Для получения наилучшего вкуса и аромата жесткие и волокнистые отрубы предварительно выдерживают в маринаде. Он, конечно, не превратит недорогой кусок в вырезку, но поможет сделать мясо более мягким. Располагая всего несколькими специями, можно придумать десятки вариаций маринада. Но увлекаться ими тоже не стоит, ведь обилие приправ может заглушить сам вкус мяса. Сочным и ароматным мясо получится, если выдерживать пропорции маринада и избегать 6 основных ошибок его приготовления.

— Всего понемногу —

Основу маринада составляет кислая среда. Кефир, лимонный сок, соевый соус, уксус и прочие компоненты призваны размягчить волокна мясо. Выбор подходящего продукта — дело вкуса, а само создание маринада допускает творческий подход. Но это вовсе не значит, что для его приготовления можно взять немного соевого и острого соуса, бальзамического уксуса, горчицы, а еще добавить содержимое вон той баночки, которая уже столько времени пропадает в холодильнике почем зря.

Если вы хотите наслаждаться вкусом блюда, не превращайте маринад в «винегрет». Выберите основной компонент маринада и добавьте к нему с помощью нескольких специй вкусовой фон.

— Слишком много соли —

В конце приготовления маринада по привычке многие добавляют в него соль, полагая, что она мясу точно никак не повредит. Но в жидком маринаде соль может стать именно тем компонентом, который все испортит. Соль вытягивает из мяса сок. В результате выдержанное в таком маринаде мясо получится сухим. Такой же эффект оказывает излишне кислый маринад: он также вытягивает из мяса влагу и делает его жестким.

Чтобы этого избежать, солить мясо лучше после приготовления или непосредственно перед подачей.

— Недостаток специй —

Базовым компонентом маринада является кислота. Но непосредственно вкус формируют специи и приправы. Верх кулинарного мастерства не заключается в том, чтобы залить все кефиром, перемешать с луком и кинуть пару лавровых листьев — для аромата.

Приправ должно быть несколько, но не больше 4-х. Это оптимальное количество, и если они правильно подобраны и сочетаются между собой, вы получите тонкий вкусовой оттенок.

— Без масла —

Столь же важным компонентом как кислота для маринада является растительное масло. Оно уравновешивает агрессивность кислых ингредиентов и образует на поверхности пленку, способствуя удержанию соков внутри. Кроме того, оно помогает лучше впитать специи: их эфирные масла растворятся в масле и передают ему свой аромат.

Для маринада можно использовать практически любое масло. Главными критериями выбора является его вкус. Он не должен быть слишком сильным, иначе масло перебьет вкус самого мяса.

— Маринад не требует спешки —

Период, в течение которого будет мариноваться мясо, определяется видом самого мяса, степенью его жесткости и окружающей температурой. Минимальный срок маринования составляет 1-2 часа. Но чаще всего мясо оставляют мариноваться на ночь или на сутки. Исключение составляют лишь некоторые маринады, как например, самбал для куриных шашлыков, когда мясо погружается в маринад на несколько минут непосредственно перед грилем.

Таких «быстрых» маринадов не так уж и много, и не стоит перенимать подобную технику для другого блюда и мяса только потому, что вы не располагаете достаточным количеством времени. Если у вас его нет, мясо можно натереть смесью специй и оставить на 20-30 минут при комнатной температуре — это придаст блюду дополнительный аромат и обогатить его вкус. Если же вы хотите сделать мясо мягче, придется запастись терпением и выделить на маринование несколько часов.

— Повторное использование —

Некоторые кулинарные умельцы грешат тем, что применяют использованный маринад для усиления вкуса непосредственно в процессе приготовления. Между тем сырые продукты, такие как мясо, могут оставить в нем опасные бактерии, что в конечном итоге может пагубно отразиться на здоровье.

Но есть способ использовать маринад как приправу без риска для своего здоровья. Достаточно разделить его на две части: одна пойдет для маринования продукта, а другая — для готовки.