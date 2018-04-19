Полба: новое прочтение древнерусских традиций

На Руси одной из главных зерновых культур была полба. Ее ценили за неприхотливость, устойчивость к грибковым заболеваниям и, самое главное, богатый урожай. Когда злак стали вытеснять более мягкие сорта пшеницы, о полбе забыли. Вернулась зерновая культура в меню лишь спустя пару веков с появлением тренда на ведение здорового образа жизни.

Современных кулинаров никто не ограничивает набором продуктов и русской печью, как в стародавние времена. Благодаря этому они могут готовить из полбы не только кашу, но и адаптировать привычные рецепты на собственный манер — нужно только проявить немного фантазии.

— Суп с полбой и кале —

Ингредиенты на 6 порций:

2 ст.л. оливкового масла 1 маленький лук, нарезать кубиками 1 лук-порей, разрезать пополам вдоль, промыть и нарезать 2 зубчика чеснока, измельчить 8 чашек куриного бульона 2 большие моркови, разрезать вдоль пополам и нарезать 2 стебля сельдерея, нарезать кубиками 1 ст.л. нарезанного свежего тимьяна 1/2 чашки полбы 1/2 пучка кале, стебли удалить, листья нарезать Одна 230-гр банка томатного соуса Крупнозернистая соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

В кастрюле разогреть масло, обжарить лук на среднем огне в течение 8 минут, периодически помешивая. Добавить лук-порей и обжаривать, пока не смягчится, около 4 минут. Добавить чеснок и обжаривать еще 1 до 2 минут. Влить бульон, положить морковь, сельдерей, тимьян и полбу, довести до кипения. Убавить огонь, частично прикрыть и варить в течение 15 минут.

Перемешать суп с кале и томатным соусом. Довести еще раз до кипения, убавить огонь, частично прикрыть и варить от 15 до 20 минут, пока полба и кале не размягчатся. По вкусу посолить и приправить перцем.

— Ризотто из полбы —

Ингредиенты на 6 порций:

1 маленький лук, порубить 1 большая морковь, очистить и тонко нарезать 1 маленький цукини, нарезать кубиками 1,5 ст.л. оливкового масла 3 зубчика чеснока, измельчить 1 ч.л. мелко нарезанного свежего тимьяна 1,5 чашки полбы 500 мл овощного бульона 1,5 чашки воды 2 ст.л. мелко нарезанной свежей петрушки 1 ч.л. свежего лимонного сока Крупнозернистая соль, перец

Приготовление:

В кастрюле смешать лук, морковь, цукини, масло и 1/4 чайной ложки соли. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, помешивая, пока овощи не смягчатся, от 8 до 10 минут. Добавить чеснок и тимьян и готовить до появления аромата, около 1 минуты.

Добавить полбу и слегка обжарить, около 2 минут. Влить бульон и воду, увеличить огонь и довести до кипения. Уменьшить огонь и продолжать варить, часто помешивая, пока полба почти полностью не будет готова (до консистенции аль денте), около 30 минут.

Добавить петрушку и лимонный сок. Приправить по вкусу солью и перцем и подавать.

— Салат с полбой и клюквой —

Ингредиенты:

1,5 чашки полбы 3 3/4 чашки воды 1/4 чашки рисового уксуса 1/3 чашки апельсинового сока 1 ч.л. соевого соуса 2 ст.л. сиропа агавы 1/2 чашки изюма 1/2 чашки сушеной клюквы 1/2 среднего красного лука, мелко нарезать 3 больших стебля сельдерея 1/4 чашки оливкового масла 1 ст.л. апельсиновой цедры 1 чашка жареного миндаля, грубо нарезать Горсть свежей петрушки, мелко нарезать 1 ч.л. крупнозернистой соли Свежемолотый черный перец

Приготовление:

Высыпать полбу в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения на среднем огне, затем убавить огонь и варить в течение 20-35 минут, или до тех пор, пока полба не станет мягкой.

Пока варится полба, смешать рисовый уксус, апельсиновый сок, соевый соус, апельсиновую цедру и сироп агавы. Приправить солью и перцем. Перемешать мелко нарезанный сельдерей, лук, изюм, клюкву, миндаль и петрушку.

Переложить полбу в большую миску, добавить оставшиеся ингредиенты и заправку. Тщательно перемешать. Оставить салат при комнатной температуре в течение не менее одного часа перед подачей на стол. Подавать салат теплым или комнатной температуры.

— Суп с тыквой и полбой —

Ингредиенты на 12 порций:

2 кг тыквы, разрезать пополам и удалить семена 450 г тыквы сквош, разрезать пополам и удалить семена Оливковое масло 3 ст.л. сливочного масла 9 луковиц лука-шалот, тонко нарезать 1 небольшой фенхель, тонко нарезать 1/2 пучка шалфея, нарезать 1/2 пучка тимьяна, нарезать Большая щепотка красного перца хлопьями 2 звездочки аниса 4 чашки овощного бульона 1 чашка плюс 2 ст.л. полбы 35 креветок, очистить и удалить кишку 2 лука-порей, тонко нарезать Крупнозернистая соль

Приготовление:

Разогреть духовку до 175 градусов, застелить два противня фольгой. Положить половинки тыквы срезанной стороной вверх на противни. Слегка сбрызнуть оливковым маслом и приправить солью. Покрыть фольгой и выпекать до мягкости, от 40 минут до 1 часа. Отложить и дать остыть. Извлечь ложкой мякоть, отложить в сторону.

Растопить в средней кастрюле сливочное масло в 2 столовых ложках оливкового масла на медленном огне. Добавить лук-шалот и карамелизовать, около 20 минут. Отложить.

Нагреть 2 столовые ложки оливкового масла в большой жаровне на среднем огне. Обжарить фенхель, около 10 минут. Добавить тыкву, лук-шалот, шалфей, тимьян, хлопья перца и анис. Жарить в течение 2 минут. Добавить овощной бульон и достаточное количество воды, чтобы все ингредиенты были закрыты. Довести до кипения, затем уменьшить огонь. Варить около 30 минут.

Пока варится суп, довести в средней кастрюле 2 чашки воды до кипения. Высыпать полбу, добавить щепотку соли. Уменьшить огонь и варить, пока полба не станет мягкой, приблизительно 20 минут. Отложить в сторону.

Удалить анис. Переложить смесь в блендер и пюрировать до получения однородной массы. Пропустить массу через мелкоячеистой сито. Вернуть суп в чистую кастрюлю и держать в тепле на медленном огне. По вкусу посолить.

Нагреть 1 столовую ложку оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Приправить креветки солью и перцем. Жарить креветки двумя партиями, около 5 минут, отложить в сторону. Добавить столовую ложку оливкового масла и обжарить лук-порей, около 10 минут. Снять кастрюлю с супом с огня и добавить полбу и креветки, перемешать.

Разлить суп по тарелкам, дополнить луком-пореем, при желании украсить зеленью.

— Полба с кале и грибами —

Ингредиенты на 10 порций:

3/4 чашки полбы 1,1 кг больших топинамбуров, очистить и нарзать на 5-см ломтики 450 г кале, жесткие стебли срезать 3 ст.л. оливкового масла, смешанные с 3 ст.л. растительного масла 1 маленький красный лук, тонко нарезать 1 ст.л. сливочного масла 230 г вешенок, большие грибы разрезать пополам Соль, свежемолотый перец

Приготовление:

В среднюю кастрюлю высыпать полбу, залить водой в соотношении 1 к 2.. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить на слабом огне до готовности, около 25 минут.

Между тем в большой кастрюле залить водой топинамбур и добавить щепотку соли. Варить до тех пор, пока топинамбур не станет нежным, 10 минут; слить воду. Нарезать топинамбур небольшими ломтиками.

Заполнить большую кастрюлю водой и довести до кипения. Добавить кале и варить до мягкости, около 3 минут. Слить воду, дать кале немного остыть. Отжать излишки воды, а затем крупно нарезать.

В маленькой сковороде нагреть 2 столовые ложки смешанного масла. Добавить красный лук и щепотку соли. Жарить на умеренно слабом огне, помешивая, пока лук не подрумянится, около 12 минут.

В сковороде растопить сливочное масло в 2 столовых ложках смешанного масла. Выложить ровным слоем топинамбур и обжарит на сильном огне до золотистого цвета, около 3 минут. Перевернуть, уменьшить огонь до умеренного и продолжать жарить до коричневого цвета, около 2 минут.

Добавить еще 1 столовую ложку масла и вешенки. Приправить солью и перцем. Обжаривать на умеренно сильном огне до золотистого цвета, 3 минуты. Добавить оставшуюся 1 столовую ложку масла вместе с полбой, капустой кале и луком. Жарить, помешивая, пока смесь не прогреется. Приправить солью и перцем.

Подавать в качестве гарнира к мясу.

— Фрикадельки с полбой —

Ингредиенты на 6 порций:

3/4 чашки полбы 450 г говяжьего фарша 3 ст.л. рубленого лука 1 яйцо, слегка взбить 1 зубчика чеснока, измельчить 1 ч.л. сушеного орегано 1/2 ч.л. сушеного базилика 1/4 ч.л. соли 1/8 ч.л. свежемолотого перца 3-4 чашки готового соуса маринара Листья петрушки для подачи

Приготовление:

Залить полбу водой в соотношении 1 к 2. Варить до размягчения, дать полбе полностью остыть.

Разогреть духовку до 230 градусов. Смешать все ингредиенты, кроме соуса. Скатать небольшие шарики и выложить их на большой противень. Выпекать примерно от 20 до 22 минут, перевернув спустя 10 минут каждую фрикадельку.

Разогреть соус в кастрюле на среднем огне, выложить фрикадельки в кастрюлю и полить соусом. Разложить фрикадельки по тарелкам и посыпать петрушкой.

— Салат с полбой и креветками —

Ингредиенты на 4 порции:

450 г средних креветок, очистить, удалить кишку и отрезать хвосты 1 зубчик чеснока, натереть 1,5 ст.л. свежего лимонного сока 1/2 ч.л. хлопьев красного перца 1 стебель зеленого лука, мелко нарезать 1/2 чашки мелко нарезанного красного лука 1 ст.л. каперсов, слить воду 1 стебель сельдерея, мелко нарезать 30 помидоров черри, разрезать пополам 1 чашка полбы, сварить и охлаждить до комнатной температуры Соль, перец

Для заправки:

1/2 ч.л. сушеного орегано 1 ст.л. оливкового масла 1/4 ч.л. крепнозернистой соли 1,5 ч.л. свежего лимонного сока 1,5 ч.л. красного винного уксуса 1 ч.л. мелко нарезанной свежей петрушки Свежемолотый черный перец

Приготовление:

Довести в большой кастрюле до кипения воду. Добавить щепотку соли, а затем выложить креветки. Варить до готовности. Слить воду, креветки отложить в сторону.

В большой миске смешать тертый чеснок, лимонный сок, красный перец и большой щепотку соли. Добавить горячие креветки и перемешать. Оставить креветки мариноваться в течение по крайней мере 10 минут. Добавить зеленый лук, красный лук, каперсы, сельдерей, помидоры и полбу.

В маленькой миске смешать все ингредиенты для заправки. Вылить дрессинг на салат и хорошо перемешать. По вкусу настроить приправы, если необходимо. Подавать салат комнатной температуры или охлажденным.