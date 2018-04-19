Соусы, которые можно приготовить за 5 минут

Насколько бы сильно не проигрывали во вкусе магазинные соусы домашним, найдется не так много тех, кому не жалко потратить пару часов на приготовление одной только приправы к основному блюду. Но рецепт рецепту рознь. За приготовлением соуса кулинарные маньяки могут провести и полдня. Для всех остальных же найдутся варианты побыстрее и попроще. Такие соусы станут достойной альтернативой магазинным жидким приправам, при этом сам процесс приготовления не займет больше 5 минут. Вам лишь нужно измельчить ингредиенты и положить их в блендер.

— Соус барбекю —

С чем подавать: мясом или птицей, в качестве дипа к закускам

Что смешать:

Одна 800-гр банка жареных нарезанных кубиками помидоров 1/2 чашки патоки 1/4 чашки меда 3 ст.л. яблочного уксуса 1 ч.л. молотого красного перца 1 ч.л. паприки 1 ч.л. чесночного порошка 1 ч.л. лукового порошка Соль по вкусу

Способ:

Положить все ингредиенты в блендер. Пюрировать в течение 1-2 минут до получения гладкой массы.

— Сливочный соус альфредо —

С чем подавать: хлебными палочками, супом, пастой

Что смешать:

3-4 зубчика чеснока, очистить 1/2 чашки тертого пармезана 1,5 чашки жирных сливок Соль, перец по вкусу

Способ:

Положить все ингредиенты в блендер. Пюрировать до тех пор, пока смесь не загустеет.

— Соус маринара —

С чем подавать: лазанья, пицца, любая паста, фрикадельки

Что смешать:

Одна 800-гр банка целых помидоров, очистить и слить воду 3 зубчика чеснока 1/4 лука, очистить и нарезать 1 ст.л. меда (по желанию) 1/2 чашки свежих листьев базилика Соль по вкусу

Способ:

Положить в блендер помидоры, чеснок, лук и мед (при использовании). Пюрировать. Добавить базилик и все вместе смешать. По вкусу добавить соль.

— Соус энчилада —

С чем подавать: супы, закуски

Что смешать:

Одна 800-гр банка жареных нарезанных кубиками помидоров 1 пакетик (15 г) острой мексиканской приправы 1/2 чашки оливкового масла 1 халапеньо, удалить семена 2 зубчика чеснока 1/2 лука, очистить и нарезать Соль, перец по вкусу

Способ:

Положить все ингредиенты в блендер. Пюрировать в течение 1-2 минут до получения гладкой массы.

— Кремовый соус из авокадо —

С чем подавать: тосты, закуски, салаты, курица

Что смешать:

2 авокадо Сок 1 лимона 2 зубчика чеснока 1/4 чашки белого лука, очистить и нарезать кубиками 0,5-1 чашка овощного или куриного бульона (в зависимости от желаемой консистенции) 1/2 чашки свежих листьев базилика или кинзы

Способ:

Выложить все ингредиенты и пюрировать. Смешивать в течение 1-2 минут до получения гладкой массы.