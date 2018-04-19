Как быстро разморозить мясо без микроволновки

С тех пор как прогресс шагнул далеко вперед, часть работы на кухне за нас выполняют бытовые приборы. Комбайн замешивает тесто, посудомоечная машина перемывает горы грязной посуды, ну а когда дело касается быстрой разморозки мяса, мы пользуемся функциями микроволновой печи. Метод этот быстрый и действенный, но весьма спорный. Микроволновка может изменять вкусовые качества мяса и обваривать куски. Однако есть и другой способ. Появился он задолго до кухонных девайсов, и до сих пор к нему прибегают даже опытные кулинары. Заключается он в том, что мясо просто погружается в холодную воду.

По своим вкусовым свойствам кусок размороженного мяса свежему вообще не конкурент. Но возможность покупать каждый раз свежее мясо есть не всегда. Потому многие предпочитают запасаться впрок: брать большой кусок, разрезать его на более мелкие части и замораживать в отдельных пакетах в морозилке. Однако правильно и быстро заморозить мясо в домашних условиях только полдела, ведь эти куски потом еще нужно правильно разморозить, не превратив в безвкусную биомассу.

Наиболее щадящим методом является размораживание мяса в холодильнике, в секции с небольшой плюсовой температурой в районе + 4 °C. Кусок мясо перекладывают прямо в упаковке и оставляет на период до суток, в зависимости от размеров. При таком способе мясо сохраняет все свои вкусовые качества и сок. Единственным минусом метода является длительность. При такой разморозке приготовление блюд нужно планировать заранее. Если же времени на долгую разморозку нет, может выручить старый «народный» метод размораживания мяса в воде.

Для быстрой разморозки мяса применяют холодную «водяную баню». Мясо необходимо поместить в герметичный пакет и положить в холодную воду. Вода должна быть именно холодной, поскольку горячая способствует росту бактерий и может местами обварить куски мяса. Чтобы поддерживать нужную температуру, кран оставляют открытым или меняют воду каждые 20-30 минут. Для размораживания в холодной воде небольшим кускам мяса будет достаточно около часа времени, при работе с большими кусками необходимо учесть, что даже такое быстрое размораживание займет несколько часов.