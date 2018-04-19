Еда, от которой хочется есть еще больше

Удовлетворять голод можно тысячами разных способов, что доказывает само существование нашего журнала. Само чувство голода является результатом множества процессов. По большей части оно зависит от мозга и его кондиции. Комплекс реакций организма, задействующий желудок, инстинкты, нервную и кровеносную системы, может иметь немалое количество оттенков. Ответы тут нужно искать в области медицины. Эти продукты диетологи исследовали весьма тщательно и уверенно говорят о том, что от них чувство голода может перерасти в маниакальную стадию.

—Белый хлеб —

Белая мука выпечена из зерен, которые при обработке лишились своей внешней оболочки. Изготовленный из нее хлеб не закрывает вашей потребности в клетчатке и серьезно повышает уровень инсулина. Такой хлеб является стопроцентным обманом — мозг дает сбой и путается в показаниях. Все диетологи мира убеждены в том, что белый хлеб — одна их ключевых причин ожирения.

— Детское питание —

Белая мука с щедрой горсткой сахара — в большинстве случаев, именно так выглядят детские каши в супермаркетах. Такая еда станет самым первым шагом вашего ребенка на пути к диабету и поможет нарушить его ферментный фон с самых ранних лет. Обманным маневром является упор на злаки, которые и вправду считаются хорошим выбором для завтрака. Но в придачу к ним идет огромное количество сахара, который вызывает привыкание у детей и импульс родителей купить еще одну пачку.

— Суши —

Возможно рыба и рис по отдельности и являются вполне диетическими продуктами. Однако вместе они представляют собой блюдо, которым сложно наесться. В то же время, один стандартный сет суши может сравниться по калорийности с огромным бургером.

— Глутамат натрия —

Глутамат — главный враг здорового питания, придуманный в Китае как добавка ко всей без исключения пищи, являет собой ничто иное, как усилитель вкуса. Он дает сигналы нашим нейромедиаторам и является обманным трюком, который позволяет замаскировать в пище невероятное количество сахара и жира, тем самым создавая самую настоящую зависимость.

— Паста —

Паста из белой муки по сути представляет собой то же, что и белый хлеб. Набор освежеванных семян пшеницы, в которых нет необходимой пищевой ценности. Паста — любимое блюдо обжор. Огромная миска переваренных макарон является таким же преступлением против здоровья, как и батон белого хлеба с шоколадной пастой.

— Алкоголь —

Спирт везде действует одинаково — растворяет химические соединения. Так же он делает и с организмом, совершая полное разрушение ферментной композиции желудка. Система оповещения о чувстве голода приходит в полный беспорядок и вы можете съесть невиданно много.

—Фаст-фуд —

Система быстрого питания представляет собой химическое проектное бюро. Оно работает над формулой еды, которая привязывает к себе ваши нейротрансмиттеры и подчиняет своей воле участки мозга, ответственные за удовольствие. Тут идут в ход сахар, жиры и хитроумная комбинаторика ингредиентов, которые приведут вас за новым бургером с картошкой фри и колой без льда.

— Соленые снэки —

Сухарики, чипсы и тому подобный джанкфуд представляют собой набор вкусовых уловок, которые нацелены на стопроцентное попадание по вашим рецепторам. Это кажется вкусно, но не насыщает. Отсюда желание съесть и купить еще немного этих соленых хрустящих штук. Чистый маркетинг, ничего личного.

— Сок —

Сок также является продуктом, которым очень сложно насытиться. Выжимка влаги, лишенная волокон и мякоти, несет в себе только раствор сахаров в воде. И это в том случае, если сок свежевыжатый. Магазинные соки не имеют ничего общего с натуральными и представляют собой жидкость ненамного полезнее колы.

— Искусственные подсластители —

Не важно, где и в чем — в коле, кофе или соке — искусственные подсластители возбуждают те же самые клетки мозга, что и сахар. В итоге вы получаете удовольствие в виде выброса инсулина и развитие химической привязанности мозга.