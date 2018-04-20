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Паста в томатном соусе с овощами
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Паста в томатном соусе с овощами 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
паста
овощи — кабачок, цукини, помидоры, баклажаны
овощной бульон
лук репчатый
морковь
базилик, тимьян, кинза
Приготовление:
Любую пасту из твердых сортов пшеницы отвариваем три минуты в соленой воде. Овощи обжарить на сковороде-гриль по три минуты с каждой стороны. Пасту аль денте добавить в кипящий томатный соус, добавить овощной бульон. Через три минуты добавить нарезанные овощи гриль.
Соус:в сковороде обжарить томаты, добавить лук и морковь, добавить сухие травы (базилик, тимьян), дать прокипеть три-четыре минуты, протереть через сито (не в блендере, иначе уйдет цвет).
Подавать, украсив кинзой и базиликом.
Фото: архив ресторана
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