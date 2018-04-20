Перепелиные яйца: о вкусе и пользе

СодержаниеБольшое или маленькое: ищем истину в яйцеПерепелиные яйца и аллергия: мифы и фактыБолеют ли перепела сальмонеллезом?Вся правда о холестеринеКак купить полезные яйца?Как употреблять перепелиные яйцаВкусные рецепты: что приготовить из яицБутерброд с творожным сыром, шпинатом и яйцомФаршированные шампиньоны в микроволновкеСалат «Перепелиное гнездо»

Популярный детский завтрак в Японии — два перепелиных яйца. Белок, витамины и минеральные вещества, содержащиеся в маленьких пятнистых яйцах, стимулируют работу мозга и способствуют запоминанию. Но полезны яйца перепелов не только для детей, огромную пользу они могут принести организму взрослого человека!

Большое или маленькое: ищем истину в яйце

На территории России отношение к перепелиным яйцам несерьезное. Маленькие, хрупкие, пока домой донесешь, можно половину потерять. Чтобы приготовить сытный завтрак для всех членов семьи, придется разбить не один десяток!

Но есть у перепелиных яиц и весомые преимущества. По сравнению с куриными, они питательнее, входят в список диетических продуктов и могут использоваться в профилактике и лечении некоторых хронических заболеваний.

В одном перепелином яйце в шесть раз больше витамина В1 и в пятнадцать раз больше витамина В2, чем в одном курином! Кроме того, яйца перепелов богаты на железо, фолиевую кислоту, фосфор, рибофлавин, пантотеновую кислоту и селен.

В перепелиных яйцах содержится аминокислота лизин, которая отвечает за рост и восстановление тканей. Ее часто принимают бодибилдеры в качестве пищевой добавки, чтобы нарастить мышечную массу. Помимо этого в состав продукта входит глицин, который оказывает общеукрепляющее действие на нервную систему человека и помогает укрепить память.

Факт!

Японские ученые считают, что перепелиные яйца повышают успеваемость детей в школе. Среди двенадцати главных законов страны есть указание ежедневно употреблять в пищу 2-3 перепелиных яйца. Возможно, поэтому научно-технический прогресс этой страны достиг такого расцвета!

Перепелиные яйца и аллергия: мифы и факты

Существует мнение, что маленькие пятнистые яйца не вызывают аллергии, поэтому их можно употреблять в пищу с самого раннего возраста, не боясь негативных последствий. Но это не так! Точно так же как яйца любых других птиц, перепелиные содержат вещество овомукоид, которое является главным аллергическим агентом.

Но если учесть размер яйца, а также пропорционально меньшую концентрацию этого вещества в сравнении с куриными яйцами, вероятность аллергии значительно снижается. Однако это не повод говорить, что ее совсем нет! Меры предосторожности предписывают отказаться от идеи введения перепелиных яиц в питание детей до 1,5 лет.

А вы знали?

Один из часто задаваемых вопросов диетологу — как заменить в рационе куриные яйца перепелиными. Врач-диетолог Светлана Фус рекомендует пользоваться формулой: 1 куриное яйцо равно 6 перепелиным.

Болеют ли перепела сальмонеллезом?

Сегодня сложно отследить происхождение мифа о том, что перепела не болеют сальмонеллезом. Быть может, это отголосок рекламной кампании маркетологов, популяризовавшей новый продукт на российском рынке. Или постарались заводчики птиц, стремящиеся сбыть больше товара. Как бы там ни было, перепела могут быть заражены данной бактерией!

Ошибочное суждение основано на том, что температура в организме перепелов значительно выше температуры кур, в такой среде опасный возбудитель существовать не может. Однако если апеллировать точными цифрами, станет ясно, что эти значения практически идентичны. Так, температура тела кур равна 40,5-42 градуса, в то время как перепелов — 41-43 градусов Цельсия.

При этом сальмонеллы спокойно существуют и размножаются при температуре 35-37ºС, но способны выживать при температурах от +7 до +45ºC!

Факт!

Если заводчик содержит перепелов в тесных клетках в плохих санитарных условиях и кормит некачественным кормом, естественный иммунитет птиц снижается, а вот вероятность заражения сальмонеллезом — повышается.

Вся правда о холестерине

Еще один популярный миф о перепелиных яйцах — незначительное содержание в них холестерина. Но на проверку оказывается, что это суждение не соответствует действительности. В перепелиных яйцах холестерина даже больше, чем в куриных! В 100 г перепелиных яиц в среднем 600 мг холестерина, в то время как в куриных — 540 мг.

Тогда почему терапевты и диетологи советуют употреблять сердечникам именно перепелиные яйца? Все просто! Содержание холестерина в яйце компенсируется рекордным количеством лецитина. Он нейтрализует отрицательное воздействие холестерина и благотворно влияет на сердечную мышцу.

К тому же, последние исследования ученых показывают, что холестерин в питании не оказывает сильного влияния на уровень холестерина в организме.

Факт!

Лецитин — это мощный антиоксидант и основное «транспортное средство», обеспечивающее доставку питательных веществ к клеткам организма.

Как купить полезные яйца?

Главное отличие перепелиных яиц от куриных — в более длительном сроке хранения. Но покупать стоит только тот продукт, который хранился за дверцей холодильника. При температуре от нуля до восьми градусов Цельсия допустима реализация яиц в течение 25 дней. Если же на протяжении этого срока условия хранения были хотя бы единожды нарушены, такие яйца лучше не покупать.

Определить свежее ли перед вами яйцо, можно взвесив его в руке. Перепелиные яйца не тухнут, как куриные, а высыхают. Старое яйцо будет легким, в то время как свежее — тяжелое.

И запомните важное правило: никогда ни при каких условиях не ешьте яйцо с треснутой скорлупой! В этом случае заражение сальмонеллезом становится очень вероятным.

А вы знали?

После взрыва Хиросимы и Нагасаки японские ученые искали продукт, который поможет укрепить иммунитет и противостоять радиации. Им стали перепелиные яйца.

Как употреблять перепелиные яйца

Блюда из перепелиных яиц — вкусные и разнообразные! Есть в них своя изюминка — прежде всего из-за размеров яйца.

Помимо того, что крохотные яйца можно сварить вкрутую, в мешочек, всмятку, пашот, приготовить омлет или яичницу, заливное, попробуйте их использовать в фаршировке блюд!

Подавайте в качестве гарнира к рыбе, мясу, морепродуктам и овощам, готовьте с ними полезные бутерброды. Яйца перепелов хорошо сочетаются с салатной зеленью, томатами, свежей кукурузой, зеленым горошком и маслинами. С их помощью можно приготовить запеканки, пудинги и рулеты, нежное суфле.

А как правильно варить перепелиные яйца? Легче всего провести аналогию с куриными. Вспомните традиционные рецепты! Чтобы приготовить куриные яйца всмятку, их нужно положить в холодную воду и просто дождаться закипания. Предпочитаете, чтобы в яйце свернулся только белок, а желток оставался жидким — после закипания сосчитайте до десяти, а если хотите, чтобы желток немного свернулся — до двадцати.

Поскольку перепелиные яйца втрое меньше куриных, то и время выдержки их в кипятке стоит уменьшить в три раза.

Осторожно!

Любая пища может стать ядом, если забыть о чувстве меры. Это правило справедливо и в отношении перепелиных яиц. Не стоит налегать на крохотные пятнистые яйца людям, страдающим заболеваниями печени. От их ежедневного применения предстоит отказаться и тем, у кого диагностирован сахарный диабет или атеросклероз.

Вкусные рецепты: что приготовить из яиц Бутерброд с творожным сыром, шпинатом и яйцом

Легкий вариант полезного быстрого завтрака для всех членов семьи!

Горсть свежих листьев шпината обжарить на растительном масле в течение пяти минут. Остудить, соединить с нужным количеством творожного сыра, поперчить и посолить. Нанести массу толстым слоем на подготовленные ломтики цельнозернового хлеба. В середине начинки сделать небольшое углубление, в которое разбить перепелиное яйцо. Запекать бутерброды в разогретой до 180°С духовке в течение 15 минут. Перед подачей на стол посыпать блюдо кедровыми орешками.

Фаршированные шампиньоны в микроволновке

Это быструю закуску можно приготовить, когда гости уже на пороге. Выглядит необычно, дает длительное чувство насыщения и рекордное количество высококачественного белка.

10 шампиньонов хорошо вымыть, аккуратно вынуть ножки и часть мякоти из шляпок грибов, чтобы образовалась глубокая мисочка. Ножки и мякоть порубить, добавить 1 ч. л. базилика и соль по вкусу и обжарить в микроволновой печи на растительном масле в течение трех минут при мощности 600 Вт.

Наполнить шляпки грибов подготовленной массой, на каждую шляпку разбить перепелиное яйцо. Поставить блюдо в микроволновку на 4-5 минут. Подавать фаршированные шампиньоны со свежей зеленью и помидорами черри.

Салат «Перепелиное гнездо»

150 граммов говяжьей печени отварить до полной готовности, нарезать тонкой соломкой. По 50 граммов свежих и соленых огурцов нарезать тонкой соломкой, половину репчатого лука мелко порубить ножом. Соединить печень, огурцы и репчатый лук, заправить по вкусу майонезом или сметаной, посолить и поперчить.

На блюдо выложить свежие листья салата и зелень укропа, по центру подготовленную массу, а сверху для украшения — сваренные вкрутую перепелиные яйца. Украсить салат тонкими ломтиками болгарского перца и мелко нарезанной мякотью помидоров черри.

Комментарий экспертаДжамиля Атабиева, диетолог-нутрициолог, акушер-гинеколог, сертифицированный психолог, чемпионка мира по карате

Распространен миф о том, что при употреблении перепелиных яиц невозможно заразиться сальмонеллезом. Но в реальности зарегистрированы случаи заражения именно после употребления перепелиных яиц. Риск заражения, конечно, меньше, чем от куриных, но возможность все же существует!

В связи с этим рекомендуется их мыть, специальным дезинфицирующим средством (подходящим для продуктов) и соблюдать правила хранения. Важно тщательно проверять свежесть продукта и целостность скорлупы во время покупки.

При разведении перепелок практически не используются антибиотики и другие медикаментозные препараты, для предотвращения птичьих эпидемий, поскольку у них температура тела выше, чем у курицы, и они более устойчивы к разным заболеваниям. И как следствие — меньшее попадание химических веществ с яйцом в организм человека.

Перепелиное яйцо — полезный продукт, включающий в себя полноценный белок, незаменимые аминокислоты, много витаминов: А, В, D и никотиновую кислоту. Богат микроэлементами: магний, марганец, калий, фосфор, железо. И их содержание выше, чем в куриных яйцах.

Интерферон, входящий в состав яйца перепелки, оказывает укрепляющее действие на иммунную систему человека. Этот продукт идеально подходит для профилактики депрессий, нервных стрессов и истощений, при физических нагрузках. Он улучшает работу мозга и сердца. Исходя из того, что продукт богат кальцием, его употребляют для профилактики остеопороза.

Также это, безусловно, диетический продукт — как для детей, так и для взрослых. Но включать его в рацион детей до года не стоит, может возникнуть индивидуальная реакция — непереносимость. Тем людям, у которых аллергия на куриные яйца, можно заменять их перепелиными.

Для взрослых людей норма — 2-3 яйца в сутки. Детям от года — 1-2 яйца в сутки.

Стоит отдельно сказать о пользе скорлупы — она содержит карбонат кальция, что показано при ломкости ногтей, волос, для укрепления зубов и костей. Способ применения: сначала хорошо промыть, прокипятить и высушить, затем измельчить в блендере. Принимать по одной чайной ложке через день.

Противопоказания: индивидуальные реакции, аллергия. Не рекомендуется включать в состав меню людям, у кого высокий уровень холестерина в крови.

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