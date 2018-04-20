Шесть советов, которые сэкономят время на кухне

Мало кто об этом задумывается, но на практике кухня отнимает довольно много времени. Закупка продуктов, подготовка ингредиентов, сам процесс приготовления, мытье посуды — счет идет на часы. Хочется максимально сэкономить ценное время, но при этом не потерять качество еды.

Предлагаем сэкономить время, которое вы проводите за приготовлением еды. Просто воспользуйтесь нашими советами и подготовьте меню на неделю заранее. Потратьте освободившееся время на приятные дела: почитайте книгу, посмотрите любимый сериал или устройте чаепитие с домашними.

С рабочими задачами невозможно успешно справиться без правильного планирования. Не зафиксировали встречу в календаре или не выделили достаточно времени на подготовку отчета — провалили отчет. Похожая ситуация с питанием: не запланировали свой рацион на неделю — закупились ненужными продуктами в супермаркете и сорвались на фастфуд между основными приемами пищи.

Возьмите за правило планировать свой рацион на неделю и на основе этих планов составьте список покупок, с которым вы отправитесь в магазин. Так вы купите только самое необходимое и исключите нежелательные срывы в течение недели. Такой подход не только бережет фигуру и здоровье, но и экономит время и силы.

Еще одна важная часть планирования недельного рациона — подготовка ингредиентов. Для этого вам потребуется один-два часа свободного времени и закрывающиеся контейнеры разных размеров.

Изучите меню на неделю и определите, какие заготовки вы можете сделать уже сейчас, чтобы после сэкономить себе время. Курицу и рыбу перед заморозкой нарежьте на порционные кусочки — так они быстрее разморозятся. Овощи нарежьте соломкой, кубиками или ломтиками. Приготовьте гарнир — крупы могут храниться несколько дней. Позаботьтесь о соусах и заправках — они также хранятся в холодильнике несколько дней.

В процессе приготовления обеда или ужина вам только потребуется смиксовать ингредиенты и при необходимости приготовить некоторые из них. Это здорово экономит время.

В вашем еженедельном рационе обязательно должны присутствовать белки. Источники этого вещества, которое также называют «строительным материалом» для организма, бывают разные: мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, творог. Позаботьтесь о том, чтобы эти продукты обязательно попали в вашу продуктовую корзину. Именно они дарят заряд бодрости и энергии.

Приготовить их заранее довольно проблематично — удастся сделать запасы лишь на пару дней вперед (иначе еда испортится). Однако можно уменьшить время их приготовления. Так, мясо, птицу и рыбу режьте на порционные кусочки и помещайте каждый из них в отдельный пакет. Вы здорово сократите время разморозки. Отваренные яйца также хранятся в холодильнике несколько дней. С творогом еще проще — его достаточно насыпать в миску, а после добавить к нему сметану, ягоды или фрукты.

Овощи — незаменимая составная часть рациона любого здорового человека. В овощах содержится большое количество витаминов, минералов и клетчатки. Без них ваш рацион будет неполным. Приятный плюс: большинство овощей можно есть в сыром виде, а значит, на их приготовление не нужно тратить много времени. Виртуозный салат можно соорудить всего за пять минут.

На заметку: по данным Всемирной организации здравоохранения , взрослый человек должен съедать пять порций овощей в день. Учитывайте эту информацию при закупках в супермаркетах и на рынках. Овощи спасут вас в разных ситуациях: станут идеальным перекусом, выступят в роли гарнира, дополнят салат, заменят сложносочиненный ужин.

При планировании рациона не забудьте включить в список покупок ингредиенты для гарнира. Это могут быть крупы или овощи. Крупы можно отварить заранее — они могут храниться в холодильнике несколько дней. На обед или ужин вы можете просто добавить к ним рыбу или птицу, а можете приготовить легкий овощной салат. Некоторые крупы также можно приготовить с вечера: от вас потребуется минимум усилий — насыпьте крупу в миску и залейте кипятком. К утру все будет готово.

Овощи еще проще в приготовлении. Их можно отварить на пару, а некоторые и вовсе подать в свежем виде. Это идеальное дополнение к белковым продуктам: мясе, птице, рыбе, морепродуктам. Если овощи необходимо приготовить на пару, выбирайте мультиварку или специальное устройство для варки на пару, которое помещается в обычную кастрюлю. Весь процесс занимает не больше 15 минут.

Перекусы — важная часть любого рациона. Они обязательно должны быть тщательным образом спланированы и куплены заранее, иначе есть риск, что все планы разрушатся, и время, потраченное на составление идеального рациона с целью сэкономить время, будет потрачено впустую.

Иногда вы можете не успеть приготовить полезный перекус. Выбегая из дома, вы решите, что один день ничего не изменит, и вам удастся обуздать голод. На практике все получается по-другому: риск срыва слишком велик. Закупаясь в магазине, положите в свою продуктовую корзину натуральные йогурты, орехи и сухофрукты, фрукты, ягоды. Они выручат вас в сложный момент, не отнимут много времени и помогут победить чувство голода без потерь для фигуры и здоровья.