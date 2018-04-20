Морковные кексы с глазурью

Современная кулинария не знает границ и для приготовления десертов в ней все чаще используются оригинальные и нетрадиционные сочетания. Морковные кексы могут стать излюбленным угощеньем в вашем доме. В готовой выпечке морковь практически не чувствуется. Она лишь придает кексам невероятную сочность, необычный сладковатый вкус и насыщенный цвет.

Удивительные, яркие и аппетитные морковные кексы станут любимым лакомством для детей и взрослых. Морковные кексы получаются нежнейшими и просто тающими во рту. Эта замечательная кулинарная идея понравится и тем, кто предпочитает полезную выпечку с низким содержанием калорий.

В миску вылить кокосовое масло и йогурт, высыпать сахар. Взбить миксером содержимое емкости в течение 3 минут до образования однородной консистенции.

В другую миску высыпать безглютеновую муку, пищевую соду, разрыхлитель, морскую соль, корицу, молотый имбирь, мускатный орех и гвоздику. Смешать массу до однородности и оставить на время в сторону.

В посуду с кокосовым маслом добавить экстракт ванили и все тщательно перемешать. Затем добавить в миску смесь из миндальной и пшеничной муки. После этого влить в емкость порцию миндального молока.

Морковь нарезать маленькими кусочками. Вместе с изюмом, кокосовыми хлопьями и грецкими орехами добавить ее в приготовленное тесто. Хорошенько перемешать тесто, чтобы все ингредиенты равномерно распределились в его структуре.

Разогреть духовку до 220˚С и подготовить формы для выпекания кексов. Равномерно разлить по формочкам тесто. Чтобы все кексы получились одинаковыми, можно воспользоваться мерным стаканом.

Выпекать кексы нужно в течение 5 минут. После этого необходимо уменьшить температуру до 180 ˚С и продолжить выпекание еще 12 минут. Перед тем как вытаскивать выпечку из духовки, проверить ее на готовность с помощью зубочистки. При необходимости время выпекания можно увеличить на 3-4 минуты.

Как только кексы будут готовы, можно приступать к приготовлению глазури. В отдельной посуде взбить миксером сахарную пудру и миндальное молоко. Делать это нужно до полного растворения сахара.

Перед подачей на стол охлажденные кексы поливают глазурью, посыпают натертой на мелкой терке морковью и грецкими орешками.