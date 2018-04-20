Картофельные оладьи с пикантным соусом — новый вкус традиционного блюда

Драники или картофельные оладьи приготовить легко, времени много тратить не надо. Просто натереть картофель на терке, добавить лук и яйцо и обжарить на растительном масле. Для изюминки к этому блюду можно приготовить соус из сметаны и перца чили.

Картофельные оладьи с пикантным соусом/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

4 клубня картофеля,

1 ст. ложка лимонного сока,

1 маленькая луковица,

2 зубчика чеснока,

1 яйцо,

1 ст. ложка муки,

4 ст. ложки растительного масла,

200 г сметаны,

1/3 стручка перца чили,

2 веточки петрушки,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Картофель очистить, вымыть и натереть на терке. Добавить лимонный сок. Лук с чесноком очистить и мелко порубить. Соединить с тертым картофелем, оставить на 5 минут и отжать. В массу добавить яйцо и муку, хорошо перемешать.

В сковороде разогреть масло, столовой ложкой выкладывать приготовленную массу небольшими порциями и жарить с обеих сторон до готовности.

Для соуса перец чили, удалив семена, очень мелко порубить. Петрушку вымыть, обсушить и мелко нарезать. Перец чили добавить в сметану вместе с петрушкой, посолить и поперчить. Подать отдельно к оладьям.