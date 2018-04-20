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Картофельные оладьи с пикантным соусом — новый вкус традиционного блюда
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Картофельные оладьи с пикантным соусом — новый вкус традиционного блюда 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Драники или картофельные оладьи приготовить легко, времени много тратить не надо. Просто натереть картофель на терке, добавить лук и яйцо и обжарить на растительном масле. Для изюминки к этому блюду можно приготовить соус из сметаны и перца чили.
Картофельные оладьи с пикантным соусом/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
4 клубня картофеля,
1 ст. ложка лимонного сока,
1 маленькая луковица,
2 зубчика чеснока,
1 яйцо,
1 ст. ложка муки,
4 ст. ложки растительного масла,
200 г сметаны,
1/3 стручка перца чили,
2 веточки петрушки,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Картофель очистить, вымыть и натереть на терке. Добавить лимонный сок. Лук с чесноком очистить и мелко порубить. Соединить с тертым картофелем, оставить на 5 минут и отжать. В массу добавить яйцо и муку, хорошо перемешать.
В сковороде разогреть масло, столовой ложкой выкладывать приготовленную массу небольшими порциями и жарить с обеих сторон до готовности.
Для соуса перец чили, удалив семена, очень мелко порубить. Петрушку вымыть, обсушить и мелко нарезать. Перец чили добавить в сметану вместе с петрушкой, посолить и поперчить. Подать отдельно к оладьям.
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