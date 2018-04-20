4 весенних блюда для поднятия иммунитета всей семье

До лета, богатого свежими фруктами, ягодами и солнцем, осталось не так много, но силы организма, истощенного долгой зимой, на исходе. Особенно сложно приходится детям: им для роста и развития требуется больше сил и энергии, чем взрослым.

Откуда взять необходимые витамины и микроэлементы, чтобы поддержать иммунитет ребенка и помочь всей семье не поддаться хандре и простуде? Все, что нам необходимо, содержится в самых простых и доступных продуктах, которые, по мнению ведущих педиатров, действуют гораздо лучше витаминных комплексов.

Итак, к столу! Александр Плеханов, шеф-повар «Партии еды», автор семейного меню, делится с читателями «Летидора» рецептами четырех блюд, повышающих иммунитет как взрослых, так и детей!

Александр Плеханов, шеф-повар «Партии еды», автор семейного меню

Зеленый смузи

Ингредиенты:

две «ножки» брокколи,

небольшой пучок шпината,

несколько веточек петрушки,

одна средняя морковка.

В чем польза

В овощах и зелени содержится огромное количество клетчатки, которая отвечает за пищеварение. Если есть проблемы с усвоением еды, смузи — промежуточное звено между соком и пюре — отлично подходит, чтобы наладить процесс пищеварения детского желудка, не перегружая его работой.

Дети зачастую не очень любят овощи, но ярко-зеленый коктейль не оставит вашего ребенка равнодушным.

Состав зеленого смузи прост и полезен: брокколи, как и цветная капуста, вводится в качестве первого прикорма младенца. В ней, как и в моркови, содержится кверцетин — флавоноид, помогающий организму справиться с вирусами и вырабатывать антитела.

Петрушка содержит железо, фосфор, калий и кальций, участвующие в строительстве тканей организма.

Морковный сок помогает при слабости и анемии, повышает устойчивость перед вирусами и улучшает настроение.

Как приготовить:

Все овощи и зелень промыть.

Брокколи отварить и дать остынуть.

Морковь почистить и выжать сок в соковыжималке.

Положить в блендер все овощи, перемолоть в однородную массу.

Если густо, можно разбавить водой.

При желании можно украсить тертым миндалем, кусочками банана или «соломкой» моркови.

Рисовая лапша с морепродуктами и чесночным соусом

Ингредиенты:

упаковка набора «морской коктейль» или по 100 грамм креветок, гребешков и мидий,

рисовая лапша,

5-6 «ножек» брокколи,

головка чеснока,

одна чайная ложка молотого кориандра,

соевый соус,

оливковое масло,

бальзамический уксус,

перец чили по вкусу.

В чем польза

Кориандр и перец в небольших дозах укрепят кровеносные сосуды детей, предотвращая появление синяков при активном исследовании окружающего мира. Чеснок в виде соуса теряет свою остроту, но не расстается с природным антибиотиком аллицином, который предотвращает развитие инфекций, попавших в организм, и не дает развиться осложнениям после простуды и гриппа.

Морепродукты, богатые микроэлементами, витамином Е и йодом, также укрепляют иммунитет, создавая надежный барьер для защиты от инфекций.

Вовсе не обязательно делать блюдо острым, достаточно добавить ему немного пряности.

Как приготовить:

Очистите чеснок и раздавите зубчики прессом.

Отварите морепродукты.

Смешайте все приправы, которые вы решили использовать, чеснок и соусы.

В полученной массе замаринуйте морепродукты на 20 минут.

Отварите лапшу (2-3 минуты).

В воке или глубокой сковороде разогрейте масло и обжаривайте брокколи 1-2 минуты.

Добавьте лапшу и морепродукты, перемешайте и на медленном огне томите 3-4 минуты.

Перед подачей можно украсить порубленной кинзой

Дорада с гарниром из спаржи

Ингредиенты:

500 г молодой спаржи,

тушка дорады,

луковица,

две столовые ложки сливочного масла,

головка чеснока,

половинка лимона,

оливковое масло,

розмарин,

соль и перец.

В чем польза

Про омегу-3, которая повышает сопротивляемость организма инфекциям, говорить много не нужно: польза морской рыбы сегодня известна каждому, кто заботится о своем здоровье.

Спаржа, напротив, явно недооценена по достоинству, а зря: в ней содержится целый комплекс витаминов — В1, В2, В5, В6, В9, А, Е, С, Н и РР.

Они защищают вас и вашего ребенка от вирусов, повышая иммунные способности организма, очищая кровь и выводя токсины.

Спаржа отлично поддерживает выделительную систему, что просто необходимо в период простуд и вирусов. При этом данный овощ легко усваивается, не вызывает аллергии и понравится даже самым маленьким и требовательным гурманам.

Как приготовить:

Рыбу очистите от чешуи и внутренностей, промойте.

Лук и чеснок мелко порубите, лимон нарежьте полукольцами.

В брюшко рыбы положите лук, дольки лимона, веточку розмарина; сверху посыпьте чесноком, можно также использовать любимую приправу, например, смесь «прованские травы», или тимьян.

Запекайте в духовке 20-30 минут.

Спаржу промойте, три зубчика чеснока очистите и измельчите.

Нагрейте сковороду на среднем огне, растопите масло, добавьте чеснок и спаржу.

Тушите при закрытой крышке 10 минут, иногда помешивая. Убавьте огонь и тушите еще десять минут.

Печеные яблоки в карамели

Ингредиенты:

два средних красных яблока,

половина стакана сахара,

чайная ложка лимонного сока,

чайная ложка растительного масла.

В чем польза

Яблоко — настоящий кладезь микроэлементов. Далеко не каждый способен грызть свежие яблоки, зато запеченные в карамели фрукты становятся любимым десертом сразу и навсегда.

Запекание сохраняет все полезные вещества.

Витамин А, содержащийся в яблоках в большом количестве, является природным антиоксидантом, повышающим сопротивляемость организма инфекциям.

Витамины группы В — В1, В5, В6 и В9 — выступают защитниками нервной системы и активируют умственную деятельность, помогая маленьким детям усваивать огромные объемы новых знаний.

Витамин РР способствует очищению крови и повышает иммунитет.

Как приготовить:

Помойте и вытрите яблоки, вставьте в них деревянные шпажки.

Перемешайте сахар и лимонный сок.

Полученную массу вылейте на сковороду и помешивайте на среднем огне.

Смажьте тарелку для подачи яблока растительным маслом.

Когда сахар на сковороде карамелизуется, обмакните в нее яблоко, поворачивая для равномерного распределения карамели.

Положите десерт остыть на тарелку и подавайте через 5-7 минут.

4 вкусных правила здоровой пищи

Для заправки салатов используйте не только оливковое, но и льняное, кунжутное масло, масло виноградной косточки. Они содержат разный набор микроэлементов, необходимых организму.

Помните, что овощи лучше всего есть сырыми или запекать. Варка и жарка убивает до 85% полезных веществ.

Введите за правило обедать и ужинать спокойно и красиво: удовольствие от еды помогает ей лучше усваиваться.

Не бойтесь использовать специи и чеснок: они придают даже самой простой еде приятный аромат и работают на ваш иммунитет не покладая рук.

Фото: Shutterstock; «Партия еды»