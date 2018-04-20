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Рецепт дня: лёгкие роллы с курицей
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Рецепт дня: лёгкие роллы с курицей 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
310 calories
Лёгкие роллы с курицей
Секрет этих роллов — в маринаде для курицы, который готовится из чеснока, имбиря, лемонграсса и мёда. Лёгкие роллы с курицей СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 310 ккал
Ингредиенты
Курица (филе) 1 кг Салат (латук) 8 листьев Морковь 2 шт. Редис 4 шт. Базилик (листья) горсть Мята (листья) горсть Кинза (листья) горсть Имбирь (свежий измельчённый) 2 ст. л. Чеснок (измельчённый) 2 ст. л. Лемонграсс (свежий измельчённый) 2 ст. л. Мёд 2 ст. л. Соль 1 ст. л.
Куриное мясо выложите на противень на бумагу для выпечки.
В миске смешайте мелко нарезанный имбирь, чеснок, соль и лемонграсс с мёдом.
Смажьте мясо пряной смесью и запеките в духовке в течение 40—50 минут при температуре 180 градусов.
Морковь нарежьте тонкой соломкой, а редис — тонкими кружочками.
Запечённую курицу нарежьте на небольшие кусочки и выложите в салатные листья. Добавьте овощи и мелко нарезанную зелень.
Сформируйте роллы и подавайте.
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Запись «Рецепт дня: лёгкие роллы с курицей» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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