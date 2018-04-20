Красноярское молоко признано фальсификатом

Специалисты ЦСМ исследовали молочную продукцию 11 торговых марок, изготовленную в разных российских регионах. Проверялось соответствие образцов требованиям ГОСТа, в том числе молоко исследовали на содержание посторонних добавок — растительных жиров.

В итоге эксперты забраковали молоко «Наш лидер» — это собственная торговая марка красноярской сети «Командор» — и признали продукт фальсификатом. Кроме того, специалисты отметили несоответствие фасовки заявленному объему: в пакет недолили 20 мл молока, притом что стандарты допускают отклонение только на 15 мл.