Не шашлыком единым. Что еще можно приготовить на мангале

С приходом весны настопает пора первых шашлыков, вскоре горожане отправятся на природу. Чаще всего на углях готовят именно шашлыки. Рецептов маринада для мяса известно великое множетсво. Некоторые используют минералку, другие кефир, третьи вино.

Kuzbass.aif.ru расскажет, что еще, кроме мяса, можно приготовить на мангале.

Скумбрия на решетке

Публикация от «Хижина дяди Тома» (@hijina.cafe.pavlodar) 7 Апр 2018 в 5:02 PDT Ингредиенты

Яблоки — 1 кг;Мед — 200 гр;Грецкий орех — 100 гр;Курага — 100 гр;

Как готовить

Тщательно вымойте яблоки, после удалите середину, не прорезая яблоко насквозь (иначе мед будет вытекать). Раздробите грецкий орех и мелко нарежьте курагу. Добавьте внутрь каждого яблока смесь из орехов и кураги и столовую ложку меда. После этого выложите яблоки на решетку и отправляйте на мангал. Когда яблоки подрумянятся, снимайте их с углей и подавайте на стол.