Парковку на площади 1905 года закроют на выходные

После вечерней репетиции парада в пятницу, 20 апреля, закроется парковка на площади 1905 года, а откроется вечером в воскресенье. 21 и 22 апреля здесь пройдет ярмарка выходного дня.

А утром в субботу службы благоустройства Екатеринбурга начнут мыть городские памятники. Первые в очереди на «банные процедуры» памятник Ленину на площади 1905 года, «Седой Урал» на площади Обороны и памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.

Работы на площади 1905 года начнутся в 8:30. Специалисты надеются, что успеют закончить работы до 10:00, когда на площади начнут работу торговые ряды.

— На ярмарке можно будет купить рыбу и морепродукты, мясные деликатесы, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты, сладости и мед, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Специально для гостей ярмарки организаторы приготовили свежий пекарский хлеб, вкуснейшие блинчики и пироги, булочки и коврижки, ватрушки и шаньги, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей, пряники и сладкие сувениры, ароматный чай и глинтвейн.

Также среди товаров будут и изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из бересты, керамики, дерева и стекла, плетеные изделия, гобелены и картины, вязаные вещи.

Ранее мы писали, что парковка на площади 1905 года из-за праздничных мероприятий частично будет закрыта почти на полмесяца. Её перекроют в ночь на 1 мая и откроют полностью уже после празднования Дня Победы.