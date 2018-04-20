Экспертиза оценит качество и безопасность продуктов в Ростовской области

Департамент потребительского рынка Ростовской области планирует организовать независимую экспертизу, которая должна проверить качество и безопасность продуктов в магазинах региона. Проверено будет 133 образца товаров, в частности, кефир, сметана, масло сливочное, паштет, творог, молоко питьевое пастеризованное. Упор будет сделан на молочную продукцию, как получающую наибольшее количество нареканий, в том числе от родителей школьников и дошкольников.

«Результаты экспертиз — важный ориентир, принимаемый потребителями во внимание при выборе товаров, а также дополнительный рычаг в отстаивании своих прав на полную, достоверную и независимую информацию о продукции», — рассказали в департамента. При этом чиновники подчеркнули, что результаты передадут контролирующим органам и производителям. По итогам экспертизы контролирующие органы могут проводить административные расследования и изымать продукты из оборота.