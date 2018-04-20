5 безопасных возбуждающих препаратов для женщин

В прошлом году в США был разрешен к продаже препарат, который уже окрестили «женской виагрой». Правда, как выяснилось, с ним тоже не все так просто: препарат воздействует на нейромедиаторы в мозге, и его действие в длительном анамнезе не изучалось. Кроме того, эффективность «чудо-таблеток» была отмечена только в 37% случаев.

Мы же хотим напомнить вам, что еще задолго до изобретения препарата под названием «женская виагра» существовал целый набор средств, безопасных и проверенных. Возможно, если вы хотите «проапгрейдить» свою сексуальную жизнь, стоит остановиться пока на них.

«Возбуждающие препараты для женщин строятся на принципе притока крови, как и мужские, — говорит Елена Молчанова , эксперт интернет-гипермаркета Condom-Shop.Ru. — Они безопасны и не вызывают привыкания».

В первую очередь, это стимулирующие и возбуждающие смазки и кремы. Действие этих препаратов для возбуждения женщин строится на определенном активном компоненте, вызывающем приток крови к зоне. Чаще всего это L-аргинин — безопасная аминокислота. Средства могут быть как для клитора, так и для точки G.

L-аргинин проникает в ткани и оказывает стимулирующее действие: кровь направляется к зоне, а мозг получает сигналы возбуждения.

Возбуждающие средства для женщин

Стимулирующий крем Shunga Secret Garden предназначен для клитора. Он стимулирует возбуждение и натуральную смазку, помогает быстрее достичь оргазма.

Стимулирующий крем для женщин, Shunga

Для точки G идеально подходит Shunga Rain of Loveopen. Благодаря тому, что продукт сделан на основе натуральных масел, он не раздражает деликатную микрофлору женской интимной зоны.

Возбуждающий лубрикант для женщин, Shunga

Шведская фармацевтическая компания Viamax предложила свой вариант геля для зоны клитора — Sensetive Gel. Он совместим с презервативами. В его составе также аргинин и ментол, оказывающий приятный охлаждающе-разогревающий эффект.

Возбуждающий гель для женщин, Viamax

Существуют также возбуждающие сыворотки — они более концентрированные и потому очень эффективны. Основные компоненты в них — эфирные масла и экстракты растений, поэтому препараты абсолютно безопасны. Примером может служить System JO Volt 12V. Небольшое количество геля необходимо нанести на интимные участки тела и слегка помассировать. Эффект после применения сыворотки длится в течении 45 минут, после чего гель можно нанести снова.

Мощная возбуждающая сыворотка для женщин, System Jo Действие других возбуждающих средств более классическое и основывается на ароматах — афродизиаках — клубнике, шоколаде, шампанском.

Например, отдельная категория — съедобные масла. Они используются для прелюдий и эротических игр. Аромат этих масел способен усиливать чувство страсти, воздействуя на зоны возбуждения через рецепторы обоняния. В качестве примера можно привести вот такое масло от марки Shunga.

Возбуждающее масло-афродизиак, Shunga

Разогревающий эффект этого масла усиливается от дыхания.