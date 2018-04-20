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Муниципальная клубника в Хабаровске стоит 120 рублей
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Муниципальная клубника в Хабаровске стоит 120 рублей 

Хабаровский край сегодня 20 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Новая торговая точка «Горзеленстроя» открывается 21 апреля в Хабаровске на перекрёстке улиц Карла Маркса и Планерной в районе остановки «Питомник», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вообще-то хабаровский «Горзеленстрой» главным образом выращивает цветы и саженцы деревьев и кустарников на городских улицах. На ряду с этим к дачному сезону в этом году муниципальное предприятие вырастило рассаду клубники, томатов, перцев, баклажанов и капусты.
— Специально для этого мы отстроили две новые теплицы, в которых подрастает рассада овощных и ягодных культур: пять сортов клубники, прекрасно зарекомендовавших себя в дальневосточных условиях, баклажаны, перцы, томаты, капуста, а также масса цветов различных видов, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник МБУ Хабаровска «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев. — Все это можно будет приобрести по вполне приемлемым ценам в торговых точках нашего предприятия. Куст клубники сорта «максим гигантела», «кимберли», «чамора» идругих стоит 120 рублей.
Баклажаны сортов «алмаз» и «чёрный красавец» продаются по 50 рублей за корень, сладкий перец сортов «колифорнийское чудо» и «золотое чудо» — также по 50 рублей за корень. Торговых точек у предприятия теперь в городе две. Магазин, который открылся прошлой осенью на улице Ярославская, 44, и сезонный павильон в районе остановки «Питомник» на улице Карла Маркса. Режим работы: с 9.00 до 19.00 без выходных.
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