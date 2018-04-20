Вечерняя примула: польза и вред

Вечерняя примула (Oenothera biennis, энотера двухлетняя), также известная как ослинник двулетний, расцветает маленькими желтыми цветами, которые цветут только одну ночь, а затем увядают и умирают. Семена этого растения используются для получения масла примулы (EPO), превосходного источника омега-6 незаменимых жирных кислот. Было доказано, что масло примулы является эффективным средством лечения многих кожных заболеваний, а также помогает предотвратить заболевания центральной нервной системы. Считается, что жирная кислота омега-6, гамма-линоленовая кислота (GLA) является активным ингредиентом масла примулы. Известно, что гамма-линоленовая кислота помогает успокаивать воспаление в организме и поддерживать иммунную систему организма.

Польза вечерней примулы для здоровья

В нескольких крупных исследованиях доказано, что добавки, содержащие масло примулы, могут помочь исцелить состояния кожи, которые связаны с аутоиммунным воспалением, включая экзему и атопический дерматит. Вечернее масло примулы было одобрено для лечения этих состояний во многих странах. Гамма-линоленовая кислота, содержащаяся в масле примулы, помогает сохранить целостность миелиновых оболочек, которые окружают нервы, и помогает защитить их от повреждений. Таким образом, масло примулы может быть полезным для тех, кто страдает от заболеваний, связанных с обменными нарушениями в головном мозге. Исходя из результатов лабораторных исследований, считается, что прием добавок из примулы помогает контролировать симптомы и продлевает ремиссию у людей, страдающих такими состояниями, как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и диабетическая нейропатия. Типичная дозировка для лечения этих заболеваний колеблется от 500 до 2400 миллиграммов в капсулах в день, но рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тем, как принимать масло примулы или любые другие растительные добавки на ее основе. Гамма-линоленовая кислота в масле примулы препятствует выработке гормоноподобных веществ в крови, называемых простагландинами, некоторые из которых, как считается, вызывают воспаление. Высокие уровни простагландинов связаны с такими состояниями, как преэклампсия, мастит и образование кист в груди. EPO используется для боли в груди и кисты в нескольких европейских странах и считается особенно эффективным в борьбе с циклической болью в груди, которая часто сопровождает предменструальный синдром (PMS). Рекомендуемая доза для лечения заболеваний груди составляет 1500 миллиграммов в капсулах два раза в день. Масло примулы также изучается для использования в качестве лечения других тягостных гормон-индуцированных симптомов, которые могут сопровождать ПМС и менопаузу, такие как чрезмерные судороги и приливы. Противовоспалительное и иммуномодулирующее действие масла вечерней примулы делает его потенциальным средством лечения других заболеваний, характеризующихся болью и воспалением, таких как болезнь Рейно и ревматоидный артрит. Одно исследование показало, что пациенты с ревматоидным артритом, принимающие 12 капсул в день вечернего масла примулы, смогли значительно сократить использование ими нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). В капсулах доступно масло примулы, которое получено из семян, однако есть также добавки, которые сделаны из всего растения, которые являются хорошим источником триптофана, вещества, использующегося для лечения бессонницы и депрессии.

Вред масла примулы для здоровья

Не было сообщений о токсической реакции на масло примулы, но некоторые люди сообщают о расстройстве желудка и диарее при приеме этой добавки. В больших количествах масло примулы может фактически увеличить размер груди, так как поступали сообщения о том, что прием больших доз масла примулы в течение длительного периода времени может вызвать постоянное увеличение груди. Масло примулы может вызывать аллергические кожные реакции у некоторых чувствительных людей. Люди, принимающие лекарства для лечения шизофрении, не должны принимать добавки примулы, не посоветовавшись со своим врачом. Были сообщения о том, что эти добавки взаимодействуют с некоторыми препаратами таким образом, что увеличивает риск затрудненного дыхания вплоть до остановки дыхания. Ранее было доказано, что польза от употребленной рыбы превышает вред.