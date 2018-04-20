Уборка после «Новичка» обойдется в миллионы фунтов стерлингов?

Уборка после «Новичка» потребует от Лондона миллионов фунтов стерлингов — по крайней мере, так заявляют британские власти. Население города в безопасности, но ряд локаций останутся закрытыми на месяцы, BBC со ссылкой на Департамент окружающей среды Великобритании.

Девять объектов, в том числе дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , бар и ресторан в центре Солсбери, а также отделение полиции и два пункта скорой помощи, все еще опечатаны и проходят процедуру обеззараживания. В зачистке помещений участвуют почти 200 военных специалистов.

Как утверждают британские специалисты, следы «Новичка» могут быть опасны неопределенное время, а для их устранения необходимы некие «едкие химикаты». Комментирует эксперт бюро независимой экспертизы «Версия» и судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев

— Это бред сивой кобыл, говоря по-русски. Если одни действительно считают, что это «Новичок», там «Новичка» уже никакого нет, все уже нейтрализовалось, разложилось. Солсбери сносим — и все, нормально. Вот всех их предложения ненаучные. Исходя из того, если действительно правильно диагностировано вещество, скорее всего, там уже ничего нет, в количествах, что не предоставляют опасность для человека.

— Сколько оно сохранилось бы?

— Часы, ну сутки, может быть. То, что обнаружила лаборатория спустя неделю, скорее всего, туда уже его накапали заново, потому что это все должно было разложиться. Тут не стыкуется по концентрации. Если это все-таки фосфорорганика, то люди должны были умереть, они не умерли, слава тебе Господи, значит, или антидот ввели, а антидот точно вводили, либо это просто фабрикация ситуации. А то, что обнаружили заново потом вещество через неделю, и оно было в чистом виде, и ничего там больше не было с высокой концентрацией, это стопроцентная фальсификация результатов исследования.

Проверенной и публично доступной информации о времени распада «Новичка» не существует. Само название «Новичок» относится к группе веществ, которые могут различаться по свойствам. Кроме того, на данном этапе любые новые подробности по делу Скрипалей следует относить скорее к информационной войне, считает эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин

Антон Уткин эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку «Ничего не известно о „Новичке“. В 2011 году научный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассматривал „Новичок“ и сделал [вывод], что никакой информации относительно его свойств не имеется, и его боевые свойства не подтверждаются. Поэтому говорить о том, что там что-то происходит страшное, ужасное, никаких оснований нет. Кроме того, если вы посмотрите заявление Мирзаянова, так тот вообще говорит о том, что во влажной среде „Новичок“ нестабилен. Нужно иметь в виду следующее. На сегодняшний день все эти пугалки относительно того, что это такой страшный „Новичок“, весь из себя ужасный, это не что иное, как попытки Великобритании притянуть за уши Конвенцию по запрещению химического оружия. На самом деле это было обычное криминальное преступление. Кто его совершил, вопрос, но факт остается фактом: химическое оружие в данном случае не применялось, поскольку не было никаких попыток уничтожить большое количество людей. Поскольку массового поражения не было, то и разговоры о химическом оружии притянуты за уши. Задача здесь — как можно сильнее уколоть Россию и сделать вид, что она является нарушителем Конвенции по запрещению химического оружия».

Громкое заявление по делу Скрипалей 20 апреля сделал и министр иностранных дел России Сергей Лавров . В интервью РИА Новости глава МИД сообщил, что вещество, которое на Западе называют «Новичок», состояло на вооружении США.

«Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов», — приводит агентство слова министра. Лавров добавил, что производится «Новичок» «элементарно».