В Сети возмутились созданием растительного масла «Новичок»

В Ульяновской области выпустили растительное масло «Новичок». Этикетки новоявленного продукта украшены грозной аббревиатурой КГБ и слоганом «продукты для долгой жизни».

Местный предприниматель решил таким своеобразным способом заработать на международном скандале, связанным с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает URA.RU.

Бизнесмен отметил, что создать продукт он решил после регулярного упоминания в новостных сюжетах сообщений об отравляющем веществе с таким названием.

На этом фоне продукт позиционируется предпринимателем как безопасный, экологически чистый продукт «Новичок».

Большая часть пользователей выразила возмущение созданием масла с провокационным названием. «У этих нелюдей даже мысли нет, что пострадали, чуть не умерли люди», — с негодованием написал один из них. «Ждем появления мороженого „Зарин“ или „Хлор-пикрин“», — саркастически добавил другой.

Хотя, конечно, нашлись и те, кто поддержал «черный юмор» ульяновского бизнесмена.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению Скрипалей.

Представитель России в ОЗХО заявил, что вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, производилось и патентовалось в США в качестве химического оружия.