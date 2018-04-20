В Сети возмутились созданием растительного масла «Новичок» 

В Ульяновской области выпустили растительное масло «Новичок». Этикетки новоявленного продукта украшены грозной аббревиатурой КГБ и слоганом «продукты для долгой жизни».
Местный предприниматель решил таким своеобразным способом заработать на международном скандале, связанным с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает URA.RU.
Бизнесмен отметил, что создать продукт он решил после регулярного упоминания в новостных сюжетах сообщений об отравляющем веществе с таким названием.
На этом фоне продукт позиционируется предпринимателем как безопасный, экологически чистый продукт «Новичок».
Большая часть пользователей выразила возмущение созданием масла с провокационным названием. «У этих нелюдей даже мысли нет, что пострадали, чуть не умерли люди», — с негодованием написал один из них. «Ждем появления мороженого „Зарин“ или „Хлор-пикрин“», — саркастически добавил другой.
Хотя, конечно, нашлись и те, кто поддержал «черный юмор» ульяновского бизнесмена.
Как писал «Ридус», Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила заявление, согласно которому экс-полковника ГРУ и его дочь «пытались убить» с помощью вещества «Новичок».
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению Скрипалей.
Представитель России в ОЗХО заявил, что вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, производилось и патентовалось в США в качестве химического оружия.