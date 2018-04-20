Лучшие способы очистить яйцо

Яйца — источник лучшего белка, который только можно найти в продуктах. Он легко усваивается, содержит сбалансированный спектр незаменимых аминокислот, ну и вообще, яйца — это очень вкусно. Известно, что для того, чтобы сохранить все полезные вещества, нужно есть вареные яйца.

Но даже если вы предпочитаете омлет или яичницу, приходится сталкиваться с самой неприятной вещью, которую таят в себе яйца — их чистка. Мало того, что сам процесс может стать кулинарной болью, так еще и вездесущая скорлупа может невольно стать еще одним ингредиентом блюда. Такие проблемы известны каждому, но на любую проблему есть хитроумное решение. Наш список трюков поможет легко очистить яйцо, будь оно сырым или вареным.

—1— Настольный способ

Простой способ, до которого можно дойти и самому, но ведь видео из интернета куда нагляднее, не так ли? Вареное яйцо следует охладить в прохладной воде и покатать по твердой поверхности. Измельченная скорлупа легко отделится и даст идеальное вареное яйцо.

—2— Вода и стакан

Этот трюк настолько же прост, насколько популярен в интернете. Пользователи YouTube просмотрели ролик о необычном способе чистки яиц более 15 миллионов раз. Комментарии говорят сами за себя: «Все эти годы мы чистили яйца неправильно! Долой пальцы с прилипшей к ним скорлупой».

—3— Ложка в помощь

Используйте ложку. Будь то вареное яйцо или сырое — чайная ложка ваш лучший помощник в эстетической чистке яиц. Вареное яйцо можно разрезать на две половинки и после этого вытащить их ложкой, а можно поступить так, как делает парень на видео — чистить яйцо расчистив небольшой участок с тупой стороны. Ложка поможет и в том случае, когда вы хотите обезопасить себя от кусочков скорлупы в тесте или других блюдах.

—4— Уксус и сода

Запаситесь содой и уксусом. Добавив немного в воду при варке, на выходе вы получите размягченную скорлупу, которая легко отойдет от внутренностей яйца даже при чистке обычным способом.

Миксер из теннисного мяча

Этот способ не поможет в чистке готовых яиц, зато открывает новые горизонты кулинарных перспектив. Путем несложных манипуляций с теннисным мячом и веревкой, можно сделать импровизированный миксер для сырых яиц, который смешает желток и белок. В итоге, вы получите необычное блюдо, которое удивит неискушенных едоков.