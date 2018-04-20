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Кулинарный жир решит проблему сбора разливов нефти
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Кулинарный жир решит проблему сбора разливов нефти 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Век XXI непременно пройдет под девизом «переработки и повторного использования» всего и всея, иначе человечество рискует быстро утопить планету в мусоре. О том, каких высот можно добиться, следуя этой концепции, показывает новая разработка международной команды ученых, которые продемонтстрировали, как один мусор можно использовать для сбора и утилизации другого. Речь идет о полимере, который ляжет в основу нового сорбента для сбора разлившихся нефтепродуктов. Полимер состоит из следующих компонентов: отработанное кулинарное масло, хлорид натрия и сера. Первое легко найти в кухне любого фаст фуда, второе — обычная соль, а бесхозной серы в избытке в сероводороде, который считается побочным продуктом при добыче самой нефти.
Так как масло и сера гидрофобны, полисульфидный полимер на их основе эффективно отталкивает молекулы воды. И если пропустить через такой материл смесь воды и разлитых в ней углеводородов, она разделится на составляющие — произойдет своего рода фильтрация. Остается только придать полимеру форму пористой губки, которая будет впитывать разлитую жижу, отдавая наружу относительно чистую воду.
Альтернативный способ применения сорбента — в виде гранул, которые можно рассыпать с воздуха, нейтрализуя большие площади разлива нефтепродуктов. У полимера пока нет собственного названия, но на его основе может быть создан новый класс сорбентов. Дешевых, эффективных, и помогающих вывести вопрос переработки и утилизации отходов разных отраслей на качественно новый уровень. Именно то, в чем нуждается мир.
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