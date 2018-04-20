За март цены на овощи в Самарской области выросли на 20%

Согласно опубликованной информации, сильнее всего в первый месяц весны подорожали капуста и морковь — рост составил 22%. Картофель подорожал на 19%, помидоры — на 11%, яблоки — на 7%. В то же время на 15% снизились цены на огурцы.