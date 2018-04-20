Производитель подсолнечного масла в Ульяновске назвал свой продукт «Новичок» 

20 апреля в Ульяновске открывается очередная продовольственная ярмарка. Один из местных производителей под маркой «ЭкоФерма Якушев» представил на ярмарке свою продукцию — подсолнечное масло в обновленной упаковке. Свет увидел товар с названием «Новичок», как поясняет производитель подсолнечного продукта — это масло «модного» отжима.
«Мы выводим в свет новую упаковку. Спасибо всем, кто помогал с ее разработкой и выпуском. Прошу высказаться, как вам новые бутылки и этикетки в сравнении с прежними?», — написал создатель масла в fasebook.
Пользователи соцсети восприняли новую упаковку негативно. «Бутылки не очень привлекательные, честно признаться (та что справа, прозрачная — сильно лучше. коричневые ассоциируются с „грязным“ маслом, отталкивают). Но назвать масло — „новичок“, с отсылкой к смертельному яду, это совсем глупо. Первая мысль — сам пей свою отраву», — написал Артем Иванов. «Следующим будет прохладительный напиток „Чай с полонием“, хит лета 2018 года», — заметила Зося Синицына. В основном пользователи сошлись во мнении, что новые бутылки имеют непривлекательный вид. Многие рекомендовали производителю вернутьо прежнюю упаковку.
Напомним, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предположительно ядом «Новичок», произошло 4 марта в Солсбери.
По сообщению пресс-службы правительства Ульяновска, на ярмарке представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции — овощи, мясо, мясные и колбасные изделия, рыбу и рыбную продукцию, муку, крупы, мёд, сахар, куриные яйца, сливочное и растительное масло, кондитерскую продукцию, зерно, саженцы, рассаду и другое. Запланирована дегустация хлебобулочной, овощной, мясной, молочной продукции и мёда от предприятий ТТПК «Ульяновское РАЙПО», ООО «Ульяновскхлебпром», АО «Тепличное», ПО «Волжанка», ИП Шарипов, ЛПХ Тихоненко В. Г.
«Всего с начала сезона прошло восемь Губернаторских ярмарок. Их посетили порядка 90 тысяч человек. Так как данный формат торговли очень востребован среди населения, уже начало осени будет ознаменовано стартом нового сезона продаж. Сельхозтоваропроизводители и садоводы представят покупателям продукцию нового урожая», — сказал министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин.