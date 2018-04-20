Производитель подсолнечного масла в Ульяновске назвал свой продукт «Новичок»

20 апреля в Ульяновске открывается очередная продовольственная ярмарка. Один из местных производителей под маркой «ЭкоФерма Якушев» представил на ярмарке свою продукцию — подсолнечное масло в обновленной упаковке. Свет увидел товар с названием «Новичок», как поясняет производитель подсолнечного продукта — это масло «модного» отжима.

«Мы выводим в свет новую упаковку. Спасибо всем, кто помогал с ее разработкой и выпуском. Прошу высказаться, как вам новые бутылки и этикетки в сравнении с прежними?», — написал создатель масла в fasebook.

Пользователи соцсети восприняли новую упаковку негативно. «Бутылки не очень привлекательные, честно признаться (та что справа, прозрачная — сильно лучше. коричневые ассоциируются с „грязным“ маслом, отталкивают). Но назвать масло — „новичок“, с отсылкой к смертельному яду, это совсем глупо. Первая мысль — сам пей свою отраву», — написал Артем Иванов . «Следующим будет прохладительный напиток „Чай с полонием“, хит лета 2018 года», — заметила Зося Синицына. В основном пользователи сошлись во мнении, что новые бутылки имеют непривлекательный вид. Многие рекомендовали производителю вернутьо прежнюю упаковку.

Напомним, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предположительно ядом «Новичок», произошло 4 марта в Солсбери.

По сообщению пресс-службы правительства Ульяновска, на ярмарке представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции — овощи, мясо, мясные и колбасные изделия, рыбу и рыбную продукцию, муку, крупы, мёд, сахар, куриные яйца, сливочное и растительное масло, кондитерскую продукцию, зерно, саженцы, рассаду и другое. Запланирована дегустация хлебобулочной, овощной, мясной, молочной продукции и мёда от предприятий ТТПК «Ульяновское РАЙПО», ООО «Ульяновскхлебпром», АО «Тепличное», ПО «Волжанка», ИП Шарипов, ЛПХ Тихоненко В. Г.