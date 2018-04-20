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Американский концерн готовит к выпуску «кетчунез»
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Американский концерн готовит к выпуску «кетчунез» 

Мир24 5 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Американский концерн Heinz планирует выпустить в США новый соус на основе кетчупа и майонеза, сообщается в Twitter компании.
«Мы услышали вас, дерзкие американцы, и сделаем свою версию вкусного дуэта, который вы ели в течение многих лет. Вы команда «майонетчуп», или мы должны назвать это по-другому?» — гласит объявление.
В комментариях пользователям предложили выбрать свое название соуса. Уже поступили варианты Tomayo, Fry Sauce, Ketchonaise и др.
Ранее сообщалось, что жители города Веллингтон (Флорида) устроили стихийный митинг из-за отсутствия в закусочной острого сычуаньского соуса. Для усмирения гурманов пришлось вызывать полицию. Соус стал мегапопулярен после выхода мультфильма «Рик и Морти», где его расхваливает один из главных героев, и заведения общепита оказались не готовы к такому спросу.
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