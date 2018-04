Heinz выпустит кетчунез и просит пользователей твиттера придумать название

Свершилось. Теперь не надо будет смешивать в тарелке майонез и кетчуп, чтобы макать в эту божественную смесь пельмени. Heinz все сделает за вас — скоро в продажу в Америке поступит кетчунез, ну или майочуп. Просто с названием еще не определились.

Источник: Adweek

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for «yes» and we’ll release it to you saucy Americans.

— Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 11 апреля 2018 г.

Ранее пользователи твиттера проголосовали за то, чтобы компания начала выпуск смеси майонеза и кетчупа. Всего проголосовали 930 тысяч человек, и с небольшим перевесом в 10 процентов победили сторонники создания кетчунеза. За разумный вариант «Нет, я и сам могу» проголосовали 45 процентов.

We heard you saucy Americans and we’re bringing you our version of the delicious duo you’ve been eating for years. Are you Team Mayochup or should we call it something else? Let us know your thoughts! pic.twitter.com/q0PRofYOO5

— Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 16 апреля 2018 г.

Осталось самое главное — придумать новому продукту название. За этим компания снова обратилась к пользователям твиттера.

«Мы знаем, что люди в течение долгих лет смешивали майонез и кетчуп и серьезно относятся к названию этого продукта. Вот почему мы просим Америку поделиться своими предложениями, чтобы наша версия вкусного дуэта получила название, которого заслуживает».

fry sauce

— Mikey Trapp (@slcpunkin) 16 апреля 2018 г.

Fry Sauce!

— StarGirl91 (@star_girl91) 17 апреля 2018 г.

«Фри-соус» — одно из популярных названий, предложенных пользователями.

Fry Sauce. It has always been fry sauce. My heart aches for those who don't even know what fry sauce is.

— Gelel Kalar (@Gellyman226) 18 апреля 2018 г.

«Фри-соус. Он всегда был фри-соусом. У меня даже сердце болит за тех, кто не знает, что это такое».

KETCHONNAISE

— Jeffrey Flood (@JeffreyFlood) 16 апреля 2018 г.

Еще одно название, даже нам привычное, — «кетчунез».

MAYOKETCHUP

— ⋆Juliet Kings⋆ (@beaujuliet) 17 апреля 2018 г.

«Майокетчуп».

Tomayonaise or Tomatonaise

— Carlos I Medina (@DrOrosan) 18 апреля 2018 г.

«Томайонез или томатонез».

Mayochup is horrible. Please don’t name it that

— Crissi (@misscris26) 19 апреля 2018 г.

Некоторые пользователи попросили не называть новый продукт «майочупом». Такое название напрочь отбивает весь аппетит.

It’s called Fry Sauce in Utah…ever since 1948. But before that, it was called Salsa Golf in Argentina…ever since 1925. We have a version of it in Puerto Rico too…as do many Latin America countries. @HeinzKetchup_US can call it whatever they want. It’s THEIR version

— Neftali Millan (@MillanNeftali) 17 апреля 2018 г.

Кто-то отметил, что идея не нова. В Юте с 1948 года существует соус фри, в Аргентине — Salsa Golf с 1925 года, также подобный соус есть в Пуэрто-Рико и других латиноамериканских странах.

pic.twitter.com/5rihfwYqYS

— Cybernova (@cybernova) 18 апреля 2018 г.