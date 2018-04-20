Heinz выпустит соус из кетчупа и майонеза

«Мы знаем, что люди смешивали майонез и кетчуп в течение многих лет», — говорится в сообщении компании.

В начале апреля Heinz запустил в Twitter голосование «Хотите „Майочуп“ в магазинах?» Компания пообещала, что если «за» проголосует более 500 000 человек, то такой соус появится в продаже в США.

Цена на соус будет начинаться от $2,98. Ожидается, что он появится в магазинах к концу 2018 г. Однако Heinz обращает внимание, что можно не ждать его выхода, а сделать самостоятельно: «Кетчуп и майонез — лучшая комбинация».

Heinz принадлежит Kraft Heinz Company — это пятый по величине производитель продуктов питания в мире. Компания выпускает соусы, приправы, молочную продукцию, мясо и морепродукты детское питание. Подразделение Heinz специализируется на соусах, например, производит горчицу, барбекю, сырный. В США компания является первой по продажам кетчупа (650 млн бутылок ежегодно). В России Heinz работает с 1993 г.