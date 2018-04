Росконтроль почти не нашел в пакетиках «3 в 1» кофе и молока

Вместо кофе и молока специалисты Росконтроля обнаружили в пакетиках «3 в 1» сахар и подсластители. Специалисты проверили семь образцов напитка под брендами: «БонКафе Classic», «Петровская Слобода», Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик», Clever. Все они относятся к «классическим» образцам, то есть должны представлять смесь сахара, молока и кофе. Первым делом специалисты обратили внимание на упаковки, заметив, что почти во всех образцах на первом месте стоял сахар. Это означает, что его пакетиках с кофе «3 в 1» больше всего. В результате экспертизы выяснилось, что от 42 до 72%. Кофе в напитках представлен очень скупо, а в «БонКафе», «Петровская Слобода», MacCoffee The original coffee mix этот ингридиент оказался и вовсе на последнем месте. Таким образом, бодрить такой напиток будет не слишком, отмечают эксперты. При этом в некоторых образцах напитка обнаружились подсластители, которые обычно входят в состав диетических продуктов. Главный эксперт Росконтроля Ирина Аркатова назвала соседство сахара в подсластителям в напитках неоправданным. К примеру, подсластитель наряду с сахаром добавлют в Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик», отмечают в Росконтроле. За несоответствие требованиям регламента эти три вида образцов попали в список товаров с замечаниями. Ни в одном из образцов не оказалось молочного жира. В Росконтроле отметили, что кофейный напиток «3 в 1» должен включать в состав молоко или сливки, но на практике их можно заменить аналогом на основе заменителей молочного жира и прочих тропических жиров. Только один из производителей — «БонКафе» — указал на упаковке, что в состав продукта входит «сухое цельное молоко». Однако исследователи не нашли в напитке молочного жира, а вместо этого обнаружили пальмовое масло. «Состав жирных кислот „БонКафе“ характерен для пальмового масла, — заявил эксперты Росконтроля. — К тому же, в этом образце содержится высокое количество транс-изомеров жирных кислот — 9,4%». Они отметили, что эта доля не соответствует требованиям безопасности к заменителям молочного жира по содержанию транс-изомеров жирных кислот, которые действуют с 1 января 2018 года (не более 2%). За это образец «БонКафе» попал в «черный список». Транс-изомеры жирных кисло содержались и в образцах образцах Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe Классик", Clever, но в меньших количествах. Кофеина в пакетиках «3 в 1» тоже почти не нашлось. Его доля в образцах составила от 0,2% (MacCoffee The original coffee mix) до 0,5% (Jacobs). На основе содержания кофеина эксперты оценили предположительную закладку натурального кофе (из расчета фактического содержания кофеина). В MacCoffee The original coffee mix его менее 10%, примерно по 10% в «БонКафе» и «Петровской слободе», по 15% в оставшихся образцах. По результатам проверки, Росконтроль рекомендовал к покупке три образца @Петровская слобода", MacCoffee The original coffee mix и Clever.

Это неполный текст новости