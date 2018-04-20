Ещё
Создателю масла «Новичок» предложили выпустить мороженое «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создателю масла «Новичок» предложили выпустить мороженое «Зимняя вишня» 

News.ru 1 час назад
Предприниматель из Ульяновска решил воспользоваться международным политическим скандалом и выпустил новое растительное масло «Новичок».
«Друзья, всех жду на выставке в «Сделано в Ульяновской области — 2018». Будем пробовать наше натуральное масло холодного отжима, оценивать новую упаковку, а также, кому повезет, купить масло марки Новичок», — написал бизнесмен на странице своей «Экофермы Якушев» в Facebook.
Пользователи соцсетей не оценили начинания предпринимателя и резко его осудили. «Может, он заодно выпустит мороженое „Зимняя вишня“?» — предложил один из недовольных соотечественников.
News.ru: последние новости
У россиян отобрали сыр без молока «Грязное» пятно на 150 м обнаружили в водах Сибири Шарлиз Терон стала толстой и впала в депрессию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать20
За какой секс женщины готовы платить20
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь4
Женщины разделись во имя уродства13
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение