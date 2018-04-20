Создателю масла «Новичок» предложили выпустить мороженое «Зимняя вишня»

Предприниматель из Ульяновска решил воспользоваться международным политическим скандалом и выпустил новое растительное масло «Новичок».

«Друзья, всех жду на выставке в «Сделано в Ульяновской области — 2018». Будем пробовать наше натуральное масло холодного отжима, оценивать новую упаковку, а также, кому повезет, купить масло марки Новичок», — написал бизнесмен на странице своей «Экофермы Якушев» в Facebook.

Пользователи соцсетей не оценили начинания предпринимателя и резко его осудили. «Может, он заодно выпустит мороженое „Зимняя вишня“?» — предложил один из недовольных соотечественников.