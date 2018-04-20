4 сорта чая, полезного для мужского здоровья

Популярность чая трудно оспаривать. Его пьют каждый день по нескольку раз, он прекрасно утоляет жажду и тонизирует. Чай не просто вкусный, но и очень благотворный для организма напиток. Каждый чай полезен по своему. Мы же хотим рассказать про 4 особенно полезных для мужского здоровья сорта чая.

1. Мурсальский чай Мурсальский чай — не самый известный сорт чая, при этом один из самых полезных. Трава, из которой его изготавливают, растет на горных вершинах Болгарии и является очень редкой. Настолько редкой, что ее даже занесли в Красную книгу. Соответственно, мурсальский чай продается небольшими партиями и стоит дороже обычного. Но его полезные свойства заслуживают того, чтобы он оказался у тебя на столе. Мурсальский чай — излюбленный напиток жителей Родопских гор, а эти люди всегда славились своим долгожительством. Видимо, они давно открыли в нем лечебные качества, которые нормализуют артериальное давление и таким образом снижают риск сердечного приступа и инсульта. Врачи также рекомендуют его для лечения дыхательной системы при кашле или бронхите. Для мужчин этот чай полезен наличием вещества, стимулирующего выработку тестостерона. Его регулярное употребление повышает сексуальное влечение, отчего чай прозвали «болгарской виагрой». Он хорошо зарекомендовал себя и при лечении инфекций мочевыводящих путей и простатита, а также заболеваний печени и почек.

2. Китайский улун

Китайский улун — зеленый чай, содержащий много цинка, танина, антиоксидантов, флавоноидов и прочих веществ, полезных для мужского организма. Такое витаминное ассорти хорошо сказывается на иммунитете, улучшая приток крови и повышая мозговую активность. К тому же китайский улун является врагом раковых клеток, препятствуя их появлению. Содержащийся в нем цинк способствует выработке половых гормонов. Ежедневный прием этого чая обеспечит необходимый уровень тестостерона и улучшит потенцию. А для еще большего эффекта можешь добавить в него немного имбиря. Китайский улун обладает насыщенным вкусом и ароматом, но не стоит им сильно злоупотреблять. В чае присутствует кофеин, который в больших количествах вреден для организма. Поэтому дневная норма не должна превышать 500 мл.

3. Каркаде

Вкусный напиток рубинового цвета, который снижает стресс и тонизирует организм. Ты подумал про вино? Нет, приятель, это каркаде — чай с приятным вкусом и сладким ароматом, который изготавливают из высушенных цветков гибискуса. При этом он еще очень полезен. И не только для мужчин. Каркаде богат витаминами и аминокислотами. Он способствует выводу токсинов из организма, обновлению клеток и препятствует отложению холестерина. Но раз ты читаешь эту статью, тебе наверняка хочется узнать, насколько благотворно каркаде влияет на мужское здоровье. Настолько, что при регулярном распитии он повышает либидо и усиливает половое влечение. Ведь репродуктивная функция мужчины напрямую зависит от общего состояния организма, а с поддержанием последнего, как мы выяснили, каркаде справляется отлично.

4. Иван-чай Мужская составляющая этого чая заложена даже в его названии. Иван-чай — надежный друг мужского организма, который поддерживает его тонус и повышает иммунитет. Данное свойство стимулирует выработку мужских гормонов, что улучшает сексуальную энергию. К тому же употребление иван-чая способствует укреплению кровеносных сосудов, что также положительно влияет на потенцию. А тот факт, что этот напиток очищает организм при алкогольном отравлении, и вовсе не оставит сомнений в его положительных качествах. Но на этом они не заканчиваются. Иван-чай является хорошим профилактическим средством против простатита, так как препятствует возникновению воспаления в предстательной железе. Он способен нормализовать кровеносную систему организма за счет выработки гемоглобина и поддержания кислотно-щелочного баланса в сосудах. Иван-чай восстанавливает обмен веществ, отлично справляется с вирусами и даже является средством профилактики образования раковых опухолей. К тому же он имеет приятный вкус и насыщенный аромат, и его можно пить как обычный чай.

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