Причины появления веснушек и как с ними бороться

Что такое веснушки? Это желтовато-коричневые пятнышки, которые появляются на открытых участках тела, обычно на лице. Это проявление, особенность пигментации кожи и появляться могут уже с пяти лет.

Почему появляются веснушки? Под действием солнца в весенний и летний период их становится значительно больше. В зимний период веснушки обычно светлеют и пропадают. Веснушки часто появляются у девушек с рыжими и светлыми волосами, у них обычно невысокое содержание меланина и процесс его выработки организмом замедлен. За эту особенность в плане каких-то нарушений переживать не стоит, это обычная защитная реакция организма с целью предохранения кожи от солнечных ожогов.

Женщины по разному реагируют на эту особенность своего организма, многим они предают особую прелесть и миловидность, но другие, особенно подростки иногда страшно из-за этого переживают. Но веснушки — это не такая серьезная проблема, есть очень много способов их устранения. Проще сделать так, чтоб они не появлялись.

Как избавиться от веснушек в домашних условиях? Предупредить веснушки можно, только оградив кожу летом и весной от солнца. Используйте шляпы, платки и косметические средства. Существует множество защитных кремов, а также специальной пудры для этих целей. Можно использовать и обычный питательный крем, если добавить в него растертого хинина в соотношении одна часть хинина на шесть частей крема. Для того, чтоб веснушки не появлялись, создайте на коже кислую среду. Достаточно обтирать лицо водой с добавлением уксуса, одну чайную ложечку на стакан, или нанести маску из кефира или простокваши на несколько минут. Также есть общеизвестный и надежный способ, это протирать лицо соком лимона или лука.

Конечно, в косметическом магазине вам предложат очень большой выбор различных косметических средств, и здесь как говорится вопрос цены и качества. Но все же старайтесь пользоваться рецептами, которые вы можете приготовить сами у себя дома, это дешевле и часто безопасней, по крайней мере, вы знаете, что наносите на лицо, а по эффективности эти средства часто не уступают промышленным товарам. Просто надо знать продукты, которые отбеливают кожу. Лидирующее место, конечно, занимает огурец, его можно использовать как угодно, вреда от этого точно не будет. Лицо можно протирать соком, накладывать кружочки, тереть на терке и делать маски, польза будет однозначно.

Многие для осветления используют лимон, от обычного обтирания соком, только следите, чтоб не попало в глаза, до лимонных масок. Ложку лимонного сока взбиваем с яичным белком и готово, можно наносить на кожу.

Очень популярна при борьбе с веснушками петрушка. Пропускаем листья через мясорубку или соковыжималку. Полученным соком смазываем пигментные пятна и веснушки. Можно на участок с веснушками наложить пропитанную соком салфетку.

В общем, рецептов существует большое множество, их можно найти сотни из самых разных и доступных средств. Главное не переусердствовать, особенно с жгучими продуктами, такими как хрен, горчица. Чтоб проверить, как реагирует ваша кожа, нанесите приготовленное средство на сгиб локтя. Главное решите для себя перед зеркалом, может веснушки и не стоит удалять?

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