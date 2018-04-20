Чем полезен для здоровья чеснок?

Чеснок по праву называют лекарством от тысячи болезней. Можно долго рассказывать о его популярности в разных странах мира, но остановимся на его целительных свойствах. МедикФорум собрал все, что нужно знать о чесноке и его полезных свойствах.

Какие полезные вещества есть в чесноке?

В этой популярной овощной культуре обнаружили много белковых веществ, а также углеводов, и хотя в нем мало простых сахаристых соединений, но это компенсируется большим количеством фруктозанов. В ста граммах чеснока содержится разные витамины: С (10 мл), В12 (0,6мл), кислота никотиновая (1,2 мл), тиамин (0,8 мг), рибофлавин (0,8 мг). Среди всех овощей чеснок занимает лидирующее положение по концентрации никотиновой кислоты и содержанию витамина В6. В самих зубчиках чеснока каротин отсутствует, зато его много в зеленых стеблях. Содержание эфирных масел придает такой резкий и присущий только чесноку запах, в составе этих масел присутствует сера, которая поражает самые стойкие микроорганизмы. Установлено, что чеснок убивает даже холерный вибрион. Вытяжка из чеснока способна противостоять практически всем кишечным патогенным микробам и даже золотистому стрептококку. Современные исследования доказали ранозаживляющие и противовоспалительные свойства этого продукта. Выжатый чесночный сок способствует заживлению язв и ожогов, поможет заживить и гнойную рану. Содержится в чесноке также и достаточное количество кальция, калия, магния, натрия и фосфора. По количеству железа, с чесноком может соперничать разве что свекла, его содержится 1500 мг в ста граммах. Присутствует также большое количество цинка и марганца, а содержание йода в три раза больше, чем в луке.

Чем полезен чеснок?

Его антимикробные свойства эффективно действуют при воспалительных процессах в легких, если даже имеются нагноения. При гнилостных процессах и ферментации в толстом кишечнике чеснок просто незаменим, и вообще это лучшее средство для дезинфекции всего пищеварительного тракта. А еще в чесноке содержится больше чем в других растениях фитонцидов. Эта летучая субстанция способна уничтожать не только бактерий, но и сапрофитов. Выделенный из чеснока аллицин сдерживает рост бактерий даже разведенный 1: 135000, а также замедляет свертываемость крови. Присутствующие в овоще флавониты снимают спазмы в сосудах, способствуют снижению давления, активно помогают выводить холестерин. Медицинские исследования и практический опыт показали, что чеснок в разы усиливает сопротивляемость организма различным инфекционным болезням, благоприятствует желчеотделению, расширяет сосуды кровеносной системы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, возбуждает аппетит, имеет болеутоляющие и антисептические свойства. Аденозин, который найден в чесноке, имеет свойство расширять коронарные сосуды и задерживать агрегацию тромбоцитов, поэтому его необходимо употреблять при стенокардии и сосудистых тромбозах. Чеснок поможет и при сахарном диабете, потому что он имеет свойство способствовать усилению образования в печени гликогена и снижению уровня сахара в крови.

Чем опасен чеснок для здоровья?

Чеснок может быть опасен, если у человека есть аллергия на вещества, которые в нем содержатся. Также его стоит принимать с особым вниманием тем, кто страдает от болезней ЖКТ. Чеснок достаточно сильно раздражает слизистую, поэтому люди с гастритом или другими проблемами с ЖКТ могут сильно пострадать, если будут употреблять его в пищу в больших количествах. Ранее эксперты рассказали, как чеснок меняет запах тела человека.