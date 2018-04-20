Диета при рассеянном склерозе: рецепты и советы

Пища обладает способностью лечить, а также ранить. Людям, больным рассеянным склерозом, нужно сосредоточиться на еде, которая исцеляет. Правильное питание может помочь бороться с болезнью. МедикФорум собрал советы по питанию при этом заболевании.

Советы как составить диету при рассеянном склерозе.

Есть определенные продукты, которые, вызывают аллергическую реакцию в организме и активируют иммунную систему, что приводит к проявлению различных многочисленных симптомов рассеянного склероза. Прежде чем обсуждать отдельные продукты и то, как они влияют на организм, нужно взглянуть на то, почему организм реагирует отрицательно на определенные частицы пищи. В здоровом кишечнике есть миллионы микроорганизмов, которые помогают правильному перевариванию пищи и помогают держать желудочную стенку непроницаемой и здоровой. Однако антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), аспирин, алкоголь и табак могут ее повредить. Если повреждена желудочная стенка, то она становится проницаема и начинает пропускать крошечные частицы непереваренной пищи в кровоток. Иммунная система ошибочно принимает частицы пищи как захватчиков и активируется для атаки. Когда человек снова употребляет эту определенную пищу, иммунная система запоминает ее как захватчика и призывает войска начать атаку. Таким образом создается чувствительность пищи. Исследователи обнаружили, что иммунные клетки сначала активируются в кровотоке, прежде чем они пересекают гематоэнцефалический барьер и наносят урон в нервной системе. Только одна крошечная частица пищи может вызвать эту реакцию, поэтому лучше всего полностью исключить продукты, которые, могут привести к рецидиву. Нет конкретных доказательств того, что диета является «лекарством» от РС. Трудность состоит в том, что каждый реагирует по-разному на рассеянный склероз. Правильная диета РС не является гарантией того, что она будет работать для всех. Но улучшение общего состояния здоровья в любом случае принесет пользу. Чтобы увидеть результат целесообразно придерживаться диеты не менее трех месяцев.

Продукты, которых следует избегать:

Молочные продукты, хлеб (белый и ржаной), ячмень, булгур, кус-кус, овес, макароны, рожь, красное мясо, масло, маргарин, сало, сыр, чипсы, обжаренные филе, картофель фри, выпечка, жареные орехи, жареный картофель, кофе, шоколад, газированные сладкие напитки, чай, энергетические напитки, торты, печенье, сладости, белый сахар, бобовые, курица, индейка, утка, яичный желток, цитрусовые.

Продукты, которые нужно есть при рассеянном склерозе:

Рисовое молоко, миндальное молоко (старайтесь удостовериться, что эти продукты натуральные), кокосовое молоко, кокосовое масло, рисовые пирожные, кукуруза, хлеб и макароны без клейковины, лебеда, рис коричневый / дикий / басмати, картофель (придерживайтесь минимума), кукуруза на початке, просо, лосось и другие жирные рыбы, оливковое масло сыродавленное, масло семян льна, какао, жареные овощи, политые оливковым маслом, когда они уже приготовлены, сырые орехи, попкорн, цикорий, травяные чаи, такие как чай с мятой перечной, чай с ромашкой и фруктами, мед, кленовый сироп, сухофрукты, сахар кокоса, ксилит (натуральный подсластитель), стевия, квиноа, гречиха, просо, амарант, тэф, сорго, яичный белок, все фрукты, кроме цитрусовых. Желательно есть столько ярких фруктов и разнообразных овощей, сколько сможете. Чем ярче или глубже цвет, тем больше питательных веществ и антиоксидантов будет иметь плод. Ежедневно необходимо выпивать 2 литра воды. Вода необходима на каждом уровне, особенно для активности нейронов и функциональности мозга. Перед началом диеты обязательно проконсультируйтесь с медицинским специалистом. Ранее эксперты выяснили роль холестерина при рассеянном склерозе.