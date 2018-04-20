В Сети произошел раскол из-за подсолнечного масла «Новичок»

В Ульяновской области выпустили растительное масло «Новичок» с аббревиатурой «КГБ» на этикетке и слоганом «Продукты для долгой жизни»; пользователи Сети, между тем, не оценили идею создателей масла, названного в честь вещества, которым, как утверждают британские власти, якобы были отравлены Сергея и Юлия Скрипали.

Местный предприниматель, слова которого приводит URA.RU, признался, что создать продукт он решил после регулярного упоминания в новостных сюжетах об отравляющем веществе с таким названием.

При этом масло позиционируется как безопасный, экологически чистый продукт «Новичок».

Интернет-пользователи, между тем, эту идею не оценили, пишет «Ридус» , приводя комментарии, опубликованные в социальных сетях.

«У этих нелюдей даже мысли нет, что пострадали, чуть не умерли люди», — с негодованием написал один из них. «Ждем появления мороженого „Зарин“ или „Хлор-пикрин“, — саркастически добавил другой.

Один пользователь даже признался, что в этот день ему „стало стыдно быть русским“.

»Представим на минуту, что в Германии начали бы выпускать масло «Циклон Б» с эмблемой соответствующей. Что бы тут началось. А эти — гордятся», — возмущаются пользователи Сети.

«Какая-то массовая психопатия. У этих нелюдей даже мысли нет, что пострадали, чуть не умерли люди», — пишут комментаторы.

«Может, он заодно выпустит мороженое «Зимняя вишня?» — предложил пользователь.

В то же время есть пользователи, которым идея предпринимателя понравилась. Они пишут, что идея «просто супер», «смело», «оригинально».

Пользователь, подписавшийся как Сергей Кравченко , в поддержку масла «Новичок» написал: «Если бы это „отравление“ действительно было бы и кто-то погиб, выпуск такой продукции был бы действительно неадекватным. Но поскольку отравление было заранее спланированной провокацией со стороны Британии или США, а все, кто погиб, — это кот и морские свинки, причем не из-за „Новичка“, а потому что британские гуманисты не позаботились о животных, то это вполне адекватный троллинг».

Ранее Россия представила доказательства того, что вещество «Новичок» патентовалось в США. Кроме того, Россия обвинила обладающую «Новичком» Британию в нарушении химконвенции.