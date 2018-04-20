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Паста «Карбонара» от Елены Яковлево
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Паста «Карбонара» от Елены Яковлево 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— паста фарфалле — 1 упаковка;
— пармезан;
— зеленый горошек, стручки — 200 гр;
— бекон сырокопченый — 350 гр;
— лук-шалот — 1 шт;
— сливки — 0,5 л;
— яйцо — 1 шт;
— перец свежемолотый;
— мускатный орех.
Как готовить: Пасту фарфалле сварить в подсоленной воде. Бекон нарезать небольшими ломтиками и обжарить на сухой сковороде, затем добавить мелко нарезанный шалот и стручки зеленого горошка. Когда бекон подрумянится до золотистой корочки, влить сливки, посолить, поперчить, посыпать мускатным орехом и потомить на медленном огне. В последнюю очередь добавить яичный желток, натертый пармезан и сваренную заранее пасту. Тщательно все перемешать.
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