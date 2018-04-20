Паста «Карбонара» от Елены Яковлево

Вам потребуется:

— паста фарфалле — 1 упаковка;

— пармезан;

— зеленый горошек, стручки — 200 гр;

— бекон сырокопченый — 350 гр;

— лук-шалот — 1 шт;

— сливки — 0,5 л;

— яйцо — 1 шт;

— перец свежемолотый;

— мускатный орех.

Как готовить: Пасту фарфалле сварить в подсоленной воде. Бекон нарезать небольшими ломтиками и обжарить на сухой сковороде, затем добавить мелко нарезанный шалот и стручки зеленого горошка. Когда бекон подрумянится до золотистой корочки, влить сливки, посолить, поперчить, посыпать мускатным орехом и потомить на медленном огне. В последнюю очередь добавить яичный желток, натертый пармезан и сваренную заранее пасту. Тщательно все перемешать.