Когда страсть к десертам встречается с любовью к красивой обуви

Французский кондитер Тир Шпигель ведет интересный Инстаграм. В своем профиле он публикует фотографии, на которых изображено эстетически приятное, а главное очень вкусное во всех смыслах сочетание.

Видимо у Шпигеля две страсти — сладости и яркая модная обувь. Кто сказал, что это несочетаемо?! Он на собственном примере доказывает обратное. На необычный профиль уже подписалось более 220 тысяч человек. Тир регулярно обновляет свою страницу: торты, вафли, эклеры и многое другое он фотографирует на фоне серого асфальта и ярких ботинок. Почему бы и нет?

Мы собрали галерею из его вкусных и очень эстетичных произведений.