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Когда страсть к десертам встречается с любовью к красивой обуви 

Рамблер 3 часа назад
Французский кондитер Тир Шпигель ведет интересный Инстаграм. В своем профиле он публикует фотографии, на которых изображено эстетически приятное, а главное очень вкусное во всех смыслах сочетание.
Видимо у Шпигеля две страсти — сладости и яркая модная обувь. Кто сказал, что это несочетаемо?! Он на собственном примере доказывает обратное. На необычный профиль уже подписалось более 220 тысяч человек. Тир регулярно обновляет свою страницу: торты, вафли, эклеры и многое другое он фотографирует на фоне серого асфальта и ярких ботинок. Почему бы и нет?
Мы собрали галерею из его вкусных и очень эстетичных произведений.
Еда , Фото
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